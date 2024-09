Medio Oriente, nuovi raid di Israele contro obiettivi Hezbollah nel Libano

"Decine" di aerei da guerra stanno colpendo "ampiamente" il sud del Libano contro postazioni di Hezbollah. Lo hanno reso noto le forze armate israeliane. "Stiamo attaccando ampiamente nel sud del Libano dopo aver individuato i preparativi di Hezbollah per colpire in territorio israeliano", ha dichiarato il portavoce militare, contrammiraglio Daniel Hagari, in una dichiarazione televisiva, aggiungendo che "decine di aerei dell'aeronautica" sono coinvolti nell'operazione.



Più di 100 obiettivi sono stati attaccati in Libano, compresi complessi di lancio e infrastrutture terroristiche, riferisce l'esercito israeliano (Idf). Pochi minuti dopo l'annuncio dell'Idf sull'attacco, dal sud del Libano è partita una raffica di circa 25 razzi verso il nord di Israele. La polizia afferma di aver ricevuto segnalazioni di impatti di razzi che hanno causato danni e innescato incendi. Non ci sono notizie di feriti.

E un attacco aereo ha colpito in mattinata un gruppo di miliziani di Hamas nell'ex scuola al Falah nel quartiere Zeitoun di Gaza che veniva usata dal gruppo palestinese per attaccare le truppe israeliane, ha fatto sapere l'Idf. L'agenzia della protezione civile di Gaza ha dichiarato che l'attacco alla scuola trasformata in rifugio nella città più grande del territorio palestinese ha ucciso 17 persone, mentre l'esercito israeliano ha affermato di aver preso di mira i militanti di Hamas. "Almeno 17 martiri, tra cui otto bambini, e più di 30 feriti, la maggior parte dei quali bambini e donne, a seguito di un attacco missilistico israeliano alla scuola C di Al-Zaytoun" a Gaza City, ha affermato il portavoce dell'agenzia Mahmud Bassal, sottolineando che migliaia di sfollati avevano cercato rifugio nella scuola.

Il ministero della Salute di Gaza, gestito da Hamas, ha riferito oggi che il bilancio delle vittime del conflitto in corso tra Israele e militanti palestinesi ha raggiunto i 41.391 morti, con 119 decessi nelle ultime 72 ore.

Dall'inizio del conflitto, secondo quanto dichiarato dal ministero, 95.760 persone sono rimaste ferite nella Striscia di Gaza.

Intanto sale a 37 morti, tra cui tre bambini, il bilancio dell'attacco israeliano di ieri alla periferia sud di Beirut, secondo il ministero della Salute libanese.

Hamas - riporta Al Jazeera - ha condannato l'uccisione del comandante di Hezbollah, Ibrahim Aqil, ieri descrivendolo come un "crimine" e una "follia" per la quale Israele pagherà un prezzo.



L'attacco a Beirut, venerdì, è stato effettuato da aerei da combattimento F-15, che hanno lanciato quattro missili penetranti che hanno colpito il secondo piano interrato dove si stava tenendo la riunione tra il capo delle forze militari di Hebollah Ibrahim Aqil e un'altra ventina di comandanti del gruppo sciita legato all'Iran, riferiscono le tv israeliane. I missili penetranti hanno causato il crollo dell'edificio residenziale nel sobborgo di Beirut di al Jamus, roccaforte del partito di Dio.







Riproduzione riservata © Copyright ANSA