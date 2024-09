Usa 2024, a Filadelfia il dibattito tra Kamala Harris e Donald Trump

03:45

"Forse ho preso quasi una pallottola in testa per la loro retorica contro di me, per avermi additato come una minaccia alla democrazia": lo ha detto Donald Trump nel dibattito tv, accusando Joe Biden e Kamala Harris di aver in qualche modo creato il terreno per l'attentato contro di lui. Il tycoon li ha accusati anche di aver usato la giustizia come un'arma contro di lui.