Salta la visita di Borrell in Israele, 'Katz indisponibile'

L'Alto rappresentante dell'Ue, Josep Borrell, ha valutato l'opzione di una visita in Israele e in Cisgiordania nel quadro della sua missione in Medio Oriente, al via oggi in Egitto, ma il ministro degli Esteri israeliano, Israel Katz, non era disponibile nelle date proposte. E' quanto si apprende da fonti Ue.

Borrell aveva notificato alle autorità israeliane la sua intenzione di recarsi in Israele dopo essere stato invitato dall'istituto Van Leer, una ong pro-pace, a tenere un discorso in questi giorni a Tel Aviv. La richiesta è però stata declinata per problemi di agenda dal ministro, che ha suggerito di posticipare il viaggio.

Almeno tre israeliani sono rimasti uccisi in un attacco terroristico al valico di Allenby, tra Cisgiordania e Giordania. Lo riferiscono fonti mediche.

Ufficiali della sicurezza israeliana hanno dichiarato che l'attentatore, arrivato con un camion dal lato giordano, ha aperto il fuoco contro i dipendenti dello scalo merci del valico a est di Gerico.

Il responsabile dell'attentato "è stato eliminato dalle forze di sicurezza", afferma l'esercito israeliano (Idf) su Telegram. Il portavoce dell'esercito israeliano ha dichiarato successivamente che le forze di sicurezza stanno verificando se il camion sul quale si trovava l'attentatore fosse imbottito di esplosivi.

Le autorità giordane e israeliane hanno annunciato la chiusura del valico di Allenby - formalmente denominato King Hussein- tra Giordania e Cisgiordania, in una nuova comunicazione, a seguito dell'attentato di questa mattina costato la vita a tre persone. Lo riferiscono i media locali.

Il ministero degli Interni giordano ha anche annunciato che le autorità del Paese "hanno avviato le indagini sulla sparatoria".

Successivamente l' autorità aeroportuale israeliana ha reso noto che tutti i valichi di frontiera con la Giordania sono stati chiusi fino a nuovo avviso in seguito all'attentato terroristico di questa mattina. Oltre alla chiusura del valico di Allenby, le forze di sicurezza hanno chiuso il valico di Rabin, vicino a Eilat, ed il valico del fiume Giordano, vicino a Beit Sheaan.

Jihad Islamica applaude all'attacco, Netanyahu: 'Vogliono ucciderci tutti'

Il gruppo terroristico Jihad Islamica Palestinese (Pij) ha elogiato l'attentatore che questa mattina ha compiuto l'attacco mortale vicino al valico del ponte di Allenby, tra Giordania e Cisgiordania, in cui sono stati uccisi tre israeliani.

"L' attentato eroico ed altri simili sono l'unica risposta che l'amministrazione americana comprende", ha dichiarato l'organizzazione su Telegram, accusando gli Stati Uniti di essere un "complice" di Israele.

"Siamo circondati da un'ideologia assassina guidata dall'asse del male dell'Iran": il primo ministro israeliano, Benyamin Netanyahu, ha commentato così - aprendo la riunione settimanale di governo - l'attacco terroristico al valico di Allenby, tra Giordania e Cisgiordania. Lo riporta Times of Israel.

Nell'inviare le condoglianze ai familiari dei tre israeliani uccisi, il premier ha parlato di "un giorno difficile" per Israele. Nell'ultima settimana, ha aggiunto, "vili terroristi hanno ucciso a sangue freddo sei ostaggi e tre agenti della polizia israeliana. Gli assassini non fanno distinzioni tra di noi, vogliono ucciderci tutti".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA