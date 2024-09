Francia: spunta l'ipotesi di Beaudet premier tecnico

E' emersa a sorpresa la pista di un ipotetico premier tecnico durante le consultazioni all'Eliseo, che vedevano in prima linea l'ex primo ministro socialista, Bernard Cazeneuve. Si tratterebbe, secondo quanto riferito da diversi media francesi - fra i quali Le Monde e Bfm Tv - di Thierry Beaudet, presidente del Cese, il Consiglio economico, sociale ed ambientale. L'ipotesi ha preso consistenza nelle ultime ore, tanto che si parla anche di Bertrand Gaume, prefetto della regione Nord, come possibile capo di gabinetto del premier.

Macron aveva incontrato questa mattina l'ex primo ministro socialista Bernard Cazeneuve, per la prima di una serie di consultazioni per giungere alla nomina di un nuovo premier, nel quadro dei tentativi di trovare una via d'uscita alla crisi politica che da quasi due mesi impedisce la nomina di un primo ministro in grado sulla carta di ottenere la fiducia del Parlamento.

Cazeneuve ha lasciato l'Eliseo senza fare dichiarazioni. Dopo di lui, Macron ha visto i suoi predecessori, François Hollande e Nicolas Sarkozy. Nel pomeriggio è il turno dell'altro possibile pretendente alla carica di premier, il moderato della destra Républicains, Xavier Bertrand.

In programma anche un incontro con il presidente dei centristi MoDem, François Bayrou. Secondo il suo entourage, Macron dovrebbe lasciar trascorrere la giornata di oggi, con la riapertura delle scuole, e procedere domani o mercoledì con la nomina del primo ministro.

Intanto, in visita in una scuola di Issy-les-Moulineaux, alle porte di Parigi, per il rientro degli studenti dopo le vacanze, l'attuale premier, in carica per gli affari correnti, Gabriel Attal, ha dichiarato di "non sapere" se questa sera sarà ancora primo ministro. Ha aggiunto però di voler "lavorare fino all'ultimo"

