I droni di Kiev colpiscono ancora in territorio russo

09:03

Un deposito di carburante ha preso fuoco nella regione russa di Rostov (sud-ovest) a seguito di un attacco di droni ucraini, lo ha confermato il governatore regionale Vasily Golubev.

L'attacco è avvenuto nel distretto di Kamensky, provocando un "incendio in un deposito di carburante", ha scritto su Telegram, assicurando che "nessuno è rimasto ferito".

I vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno combattuto in mattinata l'incendio che non ha minacciato le abitazioni, secondo la stessa fonte. Un altro incendio causato da un attacco di droni contro un deposito di carburante nella regione di Rostov - a Proletarsk, a

circa 200 chilometri dal confine ucraino - è in corso dal 18 agosto, secondo i media locali.

Secondo le autorità locali, almeno 41 vigili del fuoco sono già rimasti feriti mentre combattevano l'incendio a Proletarsk.

Dall'inizio del conflitto nel 2022, Kiev ha ripetutamente preso di mira gli impianti di petrolio e gas in Russia, alcuni situati a centinaia di chilometri dai suoi confini, in quelli che ha definito "giusti" attacchi alle sue infrastrutture energetiche.