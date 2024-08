Corea del Nord, Kim supervisiona i test dei droni d'attacco

Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha supervisionato i test dei droni d'attacco, ultima area di ricerca e di sviluppo degli arsenali del Paese eremita. L'agenzia ufficiale Kcna ha mostrato il supremo comandante particolarmente entusiasta della prova della tecnologia made in Dprk di fronte ai droni che si sono schiantati contro quello che è sembrato essere una replica del carro armato sudcoreano K-2, in base alle foto diffuse.

Un'enorme esplosione, seguita da una palla di fuoco e fiamme, è stata causata da un drone bianco con code e ali a forma di X che s'è schiantato sul bersaglio distruggendolo. Il leader ha supervisionato il test durante un'ispezione al Drone Institute dell'Accademia di scienze della difesa, ha riferito la Kcna.

Kim ha detto che "le tendenze globali nelle tecnologie militari e nel combattimento moderno hanno mostrato l'importanza dei droni in guerra" e che l'esercito di Pyongyang dovrebbe equipaggiarli "il prima possibile" per aumentare "la prontezza alla guerra". Ha chiesto lo sviluppo e la produzione accelerati di vari sistemi, tra cui droni esplosivi da utilizzare da parte della fanteria e delle unità per le operazioni speciali, altri da ricognizione e d'attacco multiuso, e da attacco suicida sottomarini. Kim ha modernizzato l'esercito del Nord e sviluppato le capacità di armamento in mezzo alle crescenti tensioni con Washington e Seul.

Ripreso seduto alla scrivania e circondato da consiglieri, il leader ha osservato una schermo di fronte a lui con l'immagine del carro armato: ci sono due binocoli sulla scrivania. Kim indossa un camice bianco e un berretto beige gonfio in testa.

Pyongyang ha aumentato le sue capacità di guerra tattica che coinvolgono missili a corto raggio e artiglieria pesante mirati a colpire la Corea del Sud, dopo aver fatto progressi nei programmi missilistici balistici a lungo raggio e nucleari in sfida alle sanzioni internazionali. Il test dei droni, che andranno avanti fino a giovedì, arriva mentre Stati Uniti e della Corea del Sud conducono le loro manovre militari su larga scala volta a migliorare le capacità combinate di difesa dalla minaccia nordcoreana.



