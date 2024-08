Si apre la convention democratica, è il giorno di Biden

Chicago è pronta per la convention democratica. La kermesse destinata a incoronare Kamala Harris e Tim Walz si apre fra poche ore. La prima giornata vede come protagonista il presidente Joe Biden, insieme alla First Lady Jill e all'ex segretario di Stato Hillary Clinton.

Per Biden la convention ha un sapore amaro: solo qualche settimana fa doveva essere lui a essere incoronato, ora invece si ritrova a salutare il partito e a congedarsi dopo il passo indietro che ha concesso a Harris di diventare la candidata.

A caratterizzare la prima giornata della convention sono anche le proteste: migliaia di persone sono attese scendere in piazza per chiedere lo stop immediato della guerra a Gaza.

