Mosca: 'Dall'Occidente carta bianca a Kiev per l'attacco a Kursk'

L'Ucraina ha avuto "carta bianca dai suoi curatori occidentali per le sue incursioni banditesche nelle regioni russe", tra cui Kursk. Lo ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, aggiungendo che "l'Occidente e i suoi fantocci a Kiev considerano gli ucraini come 'materiale spendibile a buon mercato' per raggiungere i loro obiettivi".

Ciò conferma la validità, aggiunge Zakharova, degli obiettivi della "operazione militare speciale" di Mosca, cioè "denazificare e demilitarizzare l'Ucraina, ciò che sarà sicuramente realizzato".

L'incursione militare dell'Ucraina in Russia "sta creando un vero dilemma" per Vladimir Putin. A dirlo è il presidente americano Joe Biden, che ha aggiunto che i funzionari di Washington sono in costante contatto con quelli di Kiev riguardo alla mossa ucraina. Lo riportano i media Usa.

Video Ucraina, sotto il suo controllo 74 comunità nella regione russa di Kursk

Sul campo

Le difese aeree russe hanno abbattuto la notte scorsa quattro missili tattici Tochka-U e 117 droni ucraini sul territorio della Federazione: lo ha reso noto su Telegram il ministero della Diefesa di Mosca.

Il ministero ha precisato che 37 droni ed i quattro missili tattici sono stati distrutti sulla regione di Kursk, altri 37 droni sono stati abbattuti sulla regione di Voronezh, 17 sulla regione di Belgorod, 11 sulla regione di Nizhny Novgorod, nove sulla regione di Volgograd, tre sulla regione di Bryansk, due sulla regione di Orel e uno sulla regione di Rostov.

Il ministero della Difesa russo, inoltre, ha precisato che un mezzo blindato di fabbricazione italiana - Shield - usato dalle truppe d'invasione ucraine è stato distrutto in un bombardamento nella regione russa di Kursk. Tuttavia il mezzo - secondo quanto si apprende - nonostante sia prodotto dall'azienda abruzzese Tekne di Ortona, non è in dotazione all'esercito italiano e non sarebbe stato fornito all'Ucraina nell'ambito dei decreti del governo italiano.

Il ministero russo pubblica anche un video del momento in cui il blindato viene colpito. Sulla parte anteriore è visibile il triangolo bianco che contraddistingue i mezzi militari ucraini impegnati nell'offensiva. In un comunicato postato sul canale Telegram del ministero si afferma che il mezzo è stato distrutto da un drone kamikaze Lancet.

"I Lancet continuano a bruciare l'equipaggiamento nemico nella regione di confine della regione di Kursk", afferma il dicastero. "Una unità di ricognizione del gruppo di truppe Nord (russe) - si legge ancora nel messaggio - ha identificato un veicolo da combattimento blindato multiuso su ruote di fabbricazione italiana Shield delle forze armate ucraine. L'obiettivo scoperto è stato distrutto".

Lo stato di emergenza è stato dichiarato nella regione russa di Belgorod. "La situazione rimane estremamente difficile e tesa a causa dei bombardamenti delle forze armate ucraine. Le case sono state distrutte, tra i civili ci sono morti e feriti", ha scritto stamattina su Telegram il governatore Vyacheslav Gladkov annunciando che viene "stabilito lo stato d'emergenza a livello regionale".

L'Ucraina ha condotto oggi il suo più grande attacco con droni finora contro quattro aeroporti militari russi: lo scrive la Reuters sul suo sito citando una fonte della sicurezza ucraina, secondo cui il raid aveva l'obiettivo di minare la capacità della Russia di usare aerei da guerra per attacchi con bombe plananti. Reuters sottolinea di non aver potuto verificare in modo indipendente le dichiarazioni ucraine.

