Israele informato che 'Sinwar è interessato all'accordo'

Israele ha ricevuto indicazioni che il leader di Hamas, Yahya Sinwar, è interessato a un accordo sulla tregua a Gaza e il rilascio degli ostaggi, secondo una fonte israeliana che ha parlato con Haaretz. "La domanda è se Netanyahu lo voglia o se aderirà all'ultimatum di Ben-Gvir, che ha promesso di ritirarsi dal governo in caso di accordo con Hamas. Netanyahu sarà all'altezza della situazione e porterà alla liberazione degli ostaggi oppure preferirà salvare la sua coalizione", ha detto la fonte.

Per Joe Biden l'accordo per un cessate il fuoco a Gaza "è ancora possibile". Lo ha detto Joe Biden in un'intervista alla Cbs registrata prima che fosse pubblicata, giovedì scorso, la dichiarazione congiunta con Egitto e Qatar che invitava Hamas e Israele a tornare al tavolo delle trattative. "Il piano che ho messo insieme, approvato dal G7 e dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, è ancora fattibile. Sto lavorando letteralmente ogni singolo giorno con tutta la mia squadra per fare in modo che ciò accada e per evitare l'escalation in una guerra regionale, ma ciò può facilmente accadere", ha detto ancora l'ex presidente.

Questa mattina i residenti del quartiere Hamad nel nord di Khan Yunis, nel sud di Gaza hanno riferito che l'esercito israeliano ha attaccato diversi palazzi residenziali nella zona. La maggior parte delle persone era già stata evacuata e, secondo coloro che sono rimasti, l'esercito continua a compiere attacchi in tutto Khan Yunis, principalmente nelle aree settentrionali e orientali.

L'Idf ha chiesto ai residenti del quartiere di Al-Jala, nel nord di Khan Yunis, di lasciare le loro case, anche dalle aree all'interno della zona umanitaria poiché secondo informazioni precise di intelligence Hamas ha piazzato un'infrastruttura di attacco nel quartiere.

"L'Idf sta per operare contro le organizzazioni terroristiche nella zona e pertanto invita la popolazione rimasta nel quartiere di al-Jalaa a evacuare temporaneamente nella zona umanitaria modificata", ha detto l'esercito.

Gli appelli ai civili vengono trasmessi attraverso volantini lanciati dagli aerei, messaggi, telefonate e trasmissioni televisive. Una fonte militare afferma che non è necessario evacuare gli ospedali della zona e che l'Idf lo ha comunicato alle autorità sanitarie palestinesi e ai rappresentanti della comunità internazionale.

L'agenzia di stampa palestinese Wafa intanto ha riferito che un attacco aereo israeliano ha preso di mira un'abitazione nel campo profughi di Nuseirat, nella Striscia di Gaza centrale, provocando la morte di una donna e il ferimento di diverse altre persone, secondo testimoni oculari.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA