Droni di Hezbollah colpiscono il nord di Israele, ci sono feriti

Dopo che le sirene d'allarme sono scattate più volte in queste ore nel nord di Israele, l'esercito israeliano ha reso noto che un certo numero di droni provenienti dal Libano hanno attaccato nella regione, di cui uno è stato intercettato, e diversi civili sono rimasti feriti a sud di Nahariya.

L'Idf ha aggiunto che gli allarmi sono stati dati anche in previsione dell'abbattimento degli ordigni e della conseguente caduta di schegge.

Prima della conferma militare, i media israeliani avevano informato di nuovi e numerosi allarmi in corso nel nord di Israele, nella zona di San Giovanni d'Acri per l'arrivo di droni dal Libano. Due persone sono rimaste ferite e sono in condizioni critiche nella città araba settentrionale di Mazra'a, nella Galilea occidentale, dopo l'impatto di un drone proveniente dal Libano. Lo riferiscono i media israeliani.

Le sirene sono in azione per infiltrazione di razzi e droni nelle città e nei paesi del nord, tra cui Acri. Lo riferisce l'Idf. Il servizio ambulanza Magen David Adom afferma che i suoi medici stanno perlustrando un'area in cui sono state segnalate collisioni. Ci sarebbero feriti a Mazra'a e dell'esplosione di un drone nei pressi della città di Nahariya.

Lo sciame di droni proveniente dal Libano è stato lanciato contro San Giovanni d'Acri e altre 15 località della zona, tra cui Hanita, Shlomi, Gesher HaZiv, Nahariya, la zona industriale di Akziv Milovat, Liman, Saar, Shevi Zion, Regva, Evron. L'uomo rimasto gravemente ferito a Mazra'a, un trentenne, è stato colpito dalle schegge dopo l'esplosione di un drone mentre era in macchina.

Hezbollah rivendica i droni, ma non è la vendetta per Shuk

Il gruppo libanese Hezbollah, sostenuto dall'Iran, rivendica di aver lanciato uno sciame di droni contro Israele che preso di mira obiettivi militari. Una fonte di Hezbollah ha dichiarato alla Reuters che comunque non è la rappresaglia del gruppo per l'uccisione da parte di Israele del comandante di Hezbollah Fuad Shukr a Beirut la scorsa settimana.

In mattinata l'Idf ha confermato un attacco a Maifadoun, nel Libano meridionale, dove ha preso di mira un edificio utilizzato da Hezbollah in cui sono morti alcuni membri della milizia. Secondo i media israeliani, l'attacco dal Libano è la risposta al raid israeliano.

L'intelligence Usa prevede due ondate di attacchi contro Israele

Nel corso della riunione nella Situation Room, a Biden e Harris è stato detto che l'intelligence statunitense prevede uno scenario con due ondate di attacchi, una da Hezbollah e una dall'Iran e da molti dei suoi altri gruppi affiliati nella regione. Lo scrive Axios citando alcuni funzionari americani, specificando che alla riunione di ieri "non era ancora chiaro all'intelligence statunitense chi avrebbe attaccato per primo e che tipo di attacco avrebbero condotto".

Inoltre, un funzionario statunitense ha detto che l'intelligence indica che la risposta dell'Iran e di Hezbollah è ancora un "work in progress" ed entrambi sono indecisi su cosa esattamente vogliono fare. Secondo Axios, Biden e Harris sono stati informati dal loro team di sicurezza nazionale che non è ancora chiaro quando l'Iran e Hezbollah potrebbero lanciare l'attacco contro Israele.

Il segretario di Stato Antony Blinken aveva detto domenica ai colleghi del G7 che Iran e Hezbollah avrebbero potuto attaccare Israele nelle successive 24-48 ore, ma nell'incontro nella Situation Room di ieri la valutazione è stata più sfumata, hanno detto i funzionari Usa ad Axios.

Wall Street Journal: Teheran sta spostando postazioni di lanciamissili

Funzionari statunitensi hanno dichiarato di aver visto l'Iran spostare postazioni dei lanciamissili e condurre esercitazioni militari dal fine settimana. Una mossa che potrebbe indicare un prossimo attacco a Israele. Lo riporta il Wall Street Journal.

