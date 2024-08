Starmer: 'Un esercito di poliziotti per fermare i disordini'

Il premier britannico Keir Starmer vuole mettere a disposizione delle forze di polizia un "esercito di agenti specializzati" per affrontare i disordini scatenati dai gruppi dell'ultradestra nel Regno Unito.

Lo ha dichiarato ai media dopo la riunione del comitato per le emergenze Cobra convocato questa mattina a Downing Street.

"Questa non è una protesta, è pura violenza e non tollereremo attacchi alle moschee o alle nostre comunità musulmane", ha aggiunto il primo ministro laburista che ha respinto la proposta giunta da alcuni deputati di riunire il Parlamento, chiuso per la pausa estiva.

Il premier britannico, Keir Starmer, ha convocato una riunione d'emergenza del comitato per le emergenze Cobra dopo il dilagare dei disordini organizzati da gruppi dell'ultradestra in numerose città del Regno Unito, considerati come i peggiori nell'ultimo decennio.

Gli scontri innescati la settimana scorsa dalla strage di bambine imputata al raptus di un 17enne a Southport, vicino a Liverpool, e dalla successiva "tempesta" di fake news diffuse sui social media, si sono via via allargati e aggravati: ieri nel corso di proteste violente durate fino a tarda serata sono stati presi di mira in particolare due hotel che ospitano richiedenti asilo, uno nella cittadina inglese di Rotherham, nello South Yorkshire, e l'altro in quella di Tamworth, nello Staffordshire.

Negli ultimi disordini più di 10 agenti sono rimasti feriti in modo non grave, 150 le persone arrestate. A fronte di una situazione che rischia di degenerare ulteriormente nei prossimi giorni, durante il comitato Cobra di oggi, a cui prendono parte i ministri competenti per l'ordine pubblico e i vertici delle forze di polizia, verranno adottate, secondo i media del Regno Unito, nuove misure più severe contro i 'riots' organizzati dai gruppi dell'ultradestra utilizzando i social media.

Video Bristol, scontri tra manifestanti di estrema destra e la polizia

