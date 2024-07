Harris ha raccolto oltre 100 milioni di dollari, 'con lei 2.688 delegati'

Da domenica, quando Joe Biden ha di fatto passato il testimone alla sua vice per la corsa alla Casa Bianca, Kamala Harris ha raccolto oltre 100 milioni di dollari.

Lo riferisce la Cnn citando responsabili della campagna per l'elezione di Harris.

Un sondaggio dell'Associated Press rileva che Harris si è assicurata il sostegno di un numero più che sufficiente di delegati democratici per diventare la candidata del suo partito contro Donald Trump. Il sondaggio, che è un conteggio non ufficiale - scrive l'Ap sul suo sito - mostra 2.688 delegati a favore di Harris (1.976 il quorum necessario alla prima votazione per conquistare la nomination) e 54 indecisi.

Trump sarebbe in vantaggio di due punti su Harris nelle prime rilevazioni dei sondaggi che arrivano al 21 luglio, il giorno in cui Joe Biden ha annunciato il ritiro dalla corsa per il secondo mandato alla Casa Bianca. Secondo quanto riportano i media americani, la rilevazione effettuata dalla Quinnipiac University da venerdì 19 luglio a domenica 21 fotografa il 49% degli elettori a favore del tycoon mentre il 47% è per Harris, registrando un dato che è vicino al testa a testa, considerando che il vantaggio è entro il margine di errore.

Uno scarto di due punti che resta in linea con la media nazionale dei sondaggi effettuati a partire dalla fine di giugno, prima del tentato assassinio di Trump e del ritiro della candidatura di Biden: 48,2% a favore dell'ex presidente contro il 46,2% a favore dell'attale vicepresidente americana.

La corsa di Harris sulle note di 'Freedom' di Beyoncè

Nella sua prima uscita al quartier generale della sua campagna per l'elezione alla Casa Bianca ieri a Wilmington, Kamala Harris ha fatto il suo ingresso sulle note del brano di Beyoncé 'Freedom' e una fonte vicina ad Harris ha detto alla CNN che la sua squadra ha ottenuto l'approvazione dai rappresentanti di Beyoncé per utilizzare la canzone durante la sua campagna presidenziale, facendo così dedurre che proprio 'Freedom' possa essere la 'colonna sonora' scelta dalla vicepresidente per la sua corsa.

Beyoncé è nota per essere molto attenta nell'autorizzare l'utilizzo della sua musica ma avrebbe dato il suo via libera alla campagna di Harris senza indugi e rispondendo a stretto giro, stando alla ricostruzione di Cnn. Al momento tuttavia Beyoncé non ha ufficialmente appoggiato Harris.

