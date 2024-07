Usa 2024, Trump è arrivato a Milwaukee per la convention repubblicana

09:35

Il Secret Service ha negato di aver dirottato risorse dal comizio di Donald Trump a Butler in Pennsylvania alla difesa della first lady Jill Biden che stava parlando a Pittsburgh ad una cena organizzata dall'associazione Italian Sons and Daughters. Lo riporta Sky News. L'accusa parte da un reporter di RealClearPolitics che ha affermato su X che "le risorse dei servizi segreti sono state dirottate perché hanno seguito il protocollo dell'agenzia che si applica a Trump in quanto ex presidente". Un portavoce dei servizi segreti ha negato: "Non abbiamo distolto risorse dal FPOTUS (ex presidente degli Stati Uniti)".