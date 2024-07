Usa 2024, la direttrice del Secret Service: 'Abbiamo agito rapidamente'

12:47

Il presidente russo Vladimir Putin non ha contattato l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump dopo il fallito attentato in Pennsylvania e per ora non prevede di farlo: lo ha confermato oggi ai media il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, come riporta la Tass. "Non ha contattato (Trump) e al momento non ci sono piani per una conversazione di questo tipo", ha affermato Peskov. Ieri il portavoce aveva reso noto che Putin non aveva in programma di chiamare Trump.