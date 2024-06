Biden vacilla nel primo duello tv. I Dem valutano di sostituirlo, ma lo staff: 'Non abbandonerà'

I democratici discutono in privato della possibilità di sostituire Joe Biden nel ticket presidenziale dopo la deludente performance nel dibattito con Donald Trump. Lo riportano i media americani, secondo i quali fra le fila democratiche la pressione su Biden per farsi da parte aumenta. "Sono molto preoccupato", ammette un democratico del Congresso con il Wall Street Journal, augurandosi che "non sia troppo tardi per sostituirlo". "I partiti esistono per vincere e l'uomo sul palco con Trump non può vincere. Questo timore aumenterà le richieste affinché si faccia da parte", ha aggiunto con il New York Times un altro democratico.



Joe Biden "non abbandonerà" la corsa alle elezioni 2024. Lo afferma il portavoce della campagna di Biden Seth Schuster, secondo quanto riportato da The Hill.





Cremlino, 'dibattito Biden-Trump una questione interna'

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov non ha voluto commentare il dibattito tra Joe Biden e Donald Trump, affermando che si tratta di "una questione interna" degli Usa. Lo riferisce l'agenzia Interfax.

Sondaggio Cnn, per l'80% il duello tv non ha influito sul voto

Secondo un sondaggio della Cnn condotto da SSRS tra gli osservatori del dibattito, circa 8 elettori registrati su 10 (l'81%) che hanno assistito al dibattito in tv tra Joe Biden e Donald Trump affermano che non ha avuto alcun effetto sulla loro scelta presidenziale. Un altro 14% - sottolinea il sito americano - ha affermato che li ha fatti riflettere ma senza far loro cambiare idea, mentre il 5% ha affermato che ha cambiato opinione su chi votare. Le opinioni dopo il dibattito su Biden sono leggermente calate: solo il 31% lo vedeva favorevolmente rispetto al 37% di un sondaggio degli stessi elettori condotto prima del duello tv. Al contrario, il 43% vedeva Trump favorevolmente, in linea con il 40% prima dell'evento di ieri notte. E il 48% degli osservatori del dibattito afferma che Trump ha affrontato meglio le preoccupazioni sulla sua capacità di gestire la presidenza, con il 23% che ritiene che Biden abbia fatto un lavoro migliore e il 22% che nessuno dei due candidati lo abbia fatto. I risultati del sondaggio - precisa la Cnn - riflettono le opinioni del dibattito solo tra quegli elettori che si sono sintonizzati e non sono rappresentativi delle opinioni dell'intero pubblico votante - per quanto riguarda i loro dati demografici, le loro preferenze politiche o il livello di attenzione che prestano alla politica.





