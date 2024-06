La Corte Suprema Usa consente l'aborto d'emergenza in Idaho

La Corte Suprema Usa consente, per ora, l'aborto in casi di emergenza medica in Idaho, sposando la linea della Casa Bianca contro gli stati repubblicani più intransigenti e aprendo così la strada ad una maggiore tolleranza nelle situazioni estreme. La sentenza è stata pubblicata oggi, dopo la diffusione ieri della bozza per un errore.

La decisione è la prima della alta Corte a concentrarsi sul divieto di aborto di un singolo stato dopo l'abolizione della 'Roe v. Wade' due anni fa e costituirà un precedente anche per altri Stati.

Ora quindi gli ospedali dell'Idaho sono ancora una volta tenuti a fornire aborti in caso di emergenza medica nonostante il divieto quasi totale della procedura da parte dello stato. I nove saggi hanno rinviato il caso ai tribunali di grado inferiore per un ulteriore esame. La maggioranza dei giudici ha affermato che la corte ha commesso un errore quando ha deciso a gennaio di ammettere il caso, eludendo il merito delle argomentazioni, che si concentravano sul conflitto tra il divieto quasi totale di aborto dell'Idaho e le protezioni federali per le pazienti in situazioni critiche.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA