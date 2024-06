Il presidente del Kenya ritira la finanziaria dopo le proteste

Il presidente del Kenya William Ruto ha annunciato il ritiro della legge di bilancio che prevedeva aumenti delle tasse e che aveva scatenato le proteste della popolazione, culminate con l'assalto al Parlamento ieri.

"Dopo aver ascoltato attentamente il popolo del Kenya, che ha detto forte e chiaro che non vuole avere nulla a che fare con questa legge finanziaria, chino la testa e non la firmerò, quindi sarà ritirata".

Sarebbero almeno 22 i kenioti uccisi nella serata di ieri nel sobborgo della capitale Nairobi Githurai, in scontri con la polizia susseguenti alle proteste antigovernative, secondo quanto denunciato dalla Commissione del Kenya per i diritti umani (Knhrc). La presidente del Knhrc, Roseline Odede, in un'intervista a Citizen Tv, ha confermato che si tratta "del più alto numero di vittime in una sola giornata di proteste, nella storia del Paese". Secondo quanto ammesso dalla polizia e riportato dal sito dell'emittente, negli scontri di Githurai, venti agenti sono rimasti feriti ed un veicolo della polizia è stato bruciato.

Secondo le forze dell'ordine, i dimostranti erano circa seimila e la loro intenzione era attaccare la stazione di polizia della zona. I residenti hanno dichiarato che i gas lacrimogeni hanno riempito l'aria e le case, costringendoli ad uscire, e di aver sentito anche rumori di spari fino a tarda notte.

