Borrell: 'Presto 1,4 miliardi a Kiev dagli asset russi'

"Vladimir Putin si sta preparando a una lunga guerra, il percorso diplomatico deve andare avanti ma dobbiamo continuare a sostenere l'Ucraina. La prima tranche degli extra profitti degli asset russi dovrebbe essere consegnata la prossima settimana e lo sarà, questi soldi non possono essere bloccati, abbiamo una soluzione e la metteremo sul tavolo oggi: Kiev ha bisogno di aiuto e ne ha bisogno oggi e spero che i ministri sostengano la nostra proposta". Lo ha detto l'alto rappresentante Ue Josep Borrell, arrivando al consiglio Affari esteri. Si tratta di 1,4 miliardi di euro, bloccati sinora dall'Ungheria.





Orban: 'Gli Usa prendano l'iniziativa per un cessate il fuoco'

Gli Stati Uniti dovrebbero prendere l'iniziativa di un cessate il fuoco immediato in Ucraina, ha dichiarato il primo ministro ungherese Viktor Orban in un'intervista al media tedesco Funke citata dall'agenzia di stampa russa Tass.

Il presidente degli Usa "è l'unica persona al mondo che può rivolgere due appelli decisivi: a Kiev e a Mosca", secondo Orban. "Non mi preoccupo degli interessi dell'Ucraina o della Russia: voglio in primo luogo che la guerra finisca e che venga instaurato un regime di cessate il fuoco", ha detto il premier ungherese.

"Dovremmo fermare le uccisioni al fronte, trovare una via verso una pace che sia accettabile per entrambe le parti e anche per l'Europa: alla fine si parla di una nuova architettura di sicurezza europea, in cui noi poter vivere", ha aggiunto Orban.

Kiev: 'Colpite infrastrutture civili a Odessa, ci sono vittime'

Le forze russe hanno colpito questa mattina la città ucraina di Odessa colpendo "le infrastrutture civili". Lo ha dichiarato il capo dell'amministrazione statale regionale di Odessa Oleg Kiper su Telegram, sottolineando che ci sono "vittime". "A seguito dell'attacco russo, le infrastrutture civili di Odessa sono state colpite. Attualmente si sa già di vittime che ricevono assistenza medica, verrà specificato il loro numero. Un incendio è attualmente in fase di spegnimento", ha affermato. L'aeronautica ucraina aveva precedentemente riferito di lanci di missili da crociera in direzione di Odessa.

