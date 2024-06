Parte del molo di Gaza si arena su una spiaggia di Tel Aviv

Una parte del molo temporaneo costruito dagli Stati Uniti a Gaza si è arenata sulla spiaggia Frishman di Tel Aviv. Lo riferiscono i media americani. La struttura è stata danneggiata lo scorso venerdì dal mare agitato per la seconda volta da quando ha iniziato ad essere operativa a maggio ed era stato ripristinato mercoledì. Secondo il New York Times, il molo potrebbe essere smantellato prima del previsto poiché ha fatto ben poco per contribuire a migliorare l'assistenza umanitaria a Gaza.

Il 25 maggio scorso quattro navi dell'esercito americano che sostengono il molo temporaneo si sono incagliate a causa del mare agitato. Lo ha annunciato il Comando Centrale degli Stati Uniti precisando che Israele sta aiutando a risolvere la situazione. "Nessun americano entrerà a Gaza. Non sono stati segnalati feriti e il molo rimane perfettamente funzionante", si legge nella nota nella quale si precisa che due delle navi sono ora ancorate sulla spiaggia vicino al molo, mentre le altre due sono arenate sulla banchina israeliana.

Wafa, '10 palestinesi uccisi in raid Israele a Gaza centro'

L'agenzia Wafa - che cita fonti a Gaza - ha riferito di "10 palestinesi uccisi in raid" israeliani su una casa nel quartiere di Sabra a Gaza City e su un'altra a nord del campo profughi di Nuseirat, sempre nel centro della Striscia. Fonti mediche locali parlano invece di 8 morti. L'esercito israeliano non ha ancora commentato il fatto.

