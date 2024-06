Blackout nell'area di Manchester, annullati voli dai terminal principali

Tutti i voli in partenza dai due terminal principali dell'aeroporto di Manchester, il terzo scalo più trafficato del Regno Unito, sono stati cancellati o hanno subito forti ritardi a seguito di una "significativa interruzione di corrente". Lo riferiscono i media britannici. Le autorità aeroportuali hanno invitato i passeggeri a non recarsi in aeroporto fino a nuovo avviso se volano dai terminal 1 e 2, ma non è ancora chiaro se i voli successivi saranno interessati.

L'energia elettrica è mancata in un'area di Manchester sud, compreso l'aeroporto, intorno all'1.30 di questa mattina. Il funzionamento del Terminal 3, il più piccolo, è stato invece ripristinato anche se funziona con ritardi.

Il blackout ha provocato caos e disagi tra i passeggeri che si trovavano già all'interno dello scalo: sui social circolano immagini che mostrano code molto lunghe per i controlli di sicurezza in quanto al momento possono imbarcarsi solo i passeggeri con i bagagli a mano. Nel frattempo, alcuni voli in arrivo sono stati dirottati su altri aeroporti, tra cui Heathrow e Birmingham.



