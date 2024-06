Zelensky: 'Diamo una chance alla diplomazia, vertice storico'

"Qui oggi diamo una possibilità alla diplomazia. Tutti i continenti sono rappresentati e anche se alcuni leader non sono presenti abbiamo già avuto successo nel creare l'idea che una pace giusta possa esistere. Ogni nazione, grande o piccola, qui può proporre le sue idee e quello che sarà deciso sarà parte del processo di pace: stiamo facendo la storia". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aprendo il Vertice di Pace di Lucerna. "Speriamo - ha aggiunto - che la pace arrivi il prima possibile".

"Non saremo in grado oggi di decretare la pace per l'Ucraina ma speriamo di dare inizio al processo. La carta dell'Onu forma la base del diritto, la Russia l'ha attaccata nel modo più brutale. Se vogliamo inspirare lo spirito di pace, Mosca deve essere a un certo punto coinvolta, tutti ne siamo consapevoli. Come comunità internazionale possiamo preparare il terreno per i negoziati fra le due parti in guerra", ha sostenuto dal canto suo Viola Amherd, presidente della Confederazione Svizzera.

L'Ucraina è pronta a presentare un piano di pace alla Russia ma questo avverrà in seguito ai risultati del vertice per la pace in corso in Svizzera e "senza scendere a compromessi sull'indipendenza, sulla sovranità e integrità territoriale". Lo ha annunciato il capo dell'ufficio del presidente, Andriy Yermak, su Canale 24, come riporta Rbc Ukraine. Yermak ha osservato che solo grazie al confronto in corso al vertice svizzero il piano di pace dell'Ucraina sarà pienamente pronto, aggiungendo che attualmente la parte ucraina sta cercando l'occasione per presentare questo piano ai rappresentanti della Russia "in un successivo vertice".

La Russia non invierà alcun messaggio ai partecipanti al vertice e spera che la prossima volta il conflitto venga discusso in un evento più costruttivo: lo ha dichiarato alla Tass il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. "Non vogliamo comunicare nulla a loro. Vogliamo riunirci la prossima volta per un evento più sostanziale e costruttivo", ha affermato. Quanto alle reazioni dei partecipanti al summit in Svizzera all'iniziativa, Peskov ha aggiunto: "Ci sono molte reazioni ufficiali, dichiarazioni ufficiali di natura non costruttiva".

"Il Vertice Globale per la Pace inizia con la registrazione di 100 Stati e organizzazioni internazionali provenienti da tutti i continenti e da tutte le parti del mondo, che rappresentano prospettive diverse ma unite dal rispetto del diritto internazionale e l'uno dall'altro. America Latina, Medio Oriente e Asia, Africa, Europa, Pacifico, Australia, Nord America: tutti presenti. Insieme stiamo facendo il primo passo verso una pace giusta, basata sulla Carta delle Nazioni Unite e sui principi fondamentali del diritto internazionale". Lo scrive su X Volodymyr Zelensky.

Nell'ambito del Summit per la pace in Ucraina e del suo sesto incontro con Zelensky, la vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, annuncia che gli Stati Uniti forniranno oltre 1,5 miliardi di dollari attraverso lo Usaid e il Dipartimento di Stato per sostenere la popolazione ucraina dal punto di vista civile. Lo si legge in una nota diffusa dalla Casa Bianca. Annunciando l'incontro fra Harris e Zelensky, un funzionario dell'amministrazione americana aveva sottolineato in precedenza che "la nostra priorità al vertice è enfatizzare che gli Stati Uniti sostengono gli sforzi dell'Ucraina per assicurarsi una pace giusta e duratura basata sui principi della Carta dell'Onu".

Harris, ha spiegato la stessa fonte, "chiarirà che la battaglia dell'Ucraina non riguarda solo l'Ucraina. La posta in gioco è globale. Quello che è in gioco sono le regole e le norme internazionali e noi riteniamo che se consentiamo a un aggressore come Putin di violare questi principi con impunità, allora tutti i paesi sono minacciati perché gli aggressori nel mondo si sentirebbero rafforzati".

"Questi finanziamenti serviranno a riparare le infrastrutture energetiche danneggiate dalla guerra, a espandere la produzione di energia, a incoraggiare gli investimenti del settore privato e a proteggere le infrastrutture energetiche", si legge ancora nella nota della Casa Bianca. "Questi sforzi aiuteranno l'Ucraina a rispondere agli ultimi attacchi della Russia alle infrastrutture energetiche del Paese, sostenendo la riparazione e il recupero, migliorando la resistenza dell'Ucraina alle interruzioni delle forniture energetiche e ponendo le basi per la riparazione e l'espansione del sistema energetico ucraino".

Sul fronte umanitario, invece, i fondi Usa serviranno per aiutare a rispondere ai bisogni urgenti dei rifugiati, degli sfollati interni e delle comunità colpite dal conflitto a causa della brutale guerra della Russia contro il popolo ucraino. Questo sostegno comprende assistenza alimentare, servizi sanitari, alloggi e servizi idrici, sanitari e igienici per milioni di ucraini vulnerabili all'interno del Paese e nella regione.

Harris, 'la guerra in Ucraina resta un fallimento per Putin'

"Questa guerra rimane un fallimento totale per il presidente russo Vladimir Putin: è nel nostro interesse sostenere le norme internazionali". Lo ha detto la vice presidente Usa Kamala Harris nel corso del suo bilaterale con Volodymyr Zelensky, stando a quanto riporta il Guardian. Harris più tardi si rivolgerà alla plenaria del Vertice di Pace.

Pechino invita Mosca e Kiev a 'incontrarsi a metà strada'

La Cina invita la Russia e l'Ucraina "a incontrarsi a metà strada" e "ad avviare tempestivamente i colloqui di pace per raggiungere un cessate il fuoco e la fine della guerra".

Lo ha affermato il vice rappresentante permanente della Cina presso l'Onu, Geng Shuang, alla riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite convocata su richiesta della Russia alla vigilia del vertice di pace in Svizzera oggi e domani in Svizzera. Lo riporta China Times. Geng Shuang ha affermato che "la posizione della Cina sulla questione ucraina è coerente e chiara" e che continuerà "a mantenere una stretta comunicazione con tutte le parti"

57 capi di Stato e di governo all'appuntamento svizzero

Al vertice sulla pace in Ucraina che si terrà oggi e domani in Svizzera ci saranno 57 capi di Stato e di governo - inclusa la premier Giorgia Meloni per l'Italia -, 29 esponenti ministeriali e 6 inviati. Ci saranno Volodymyr Zelensky, Kamala Harris, Rishi Sunak e Emmanuel Macron. Ampiamente prevista l'assenza della Russia, che ha da tempo dichiarato pubblicamente di non voler partecipare.

Ma non ci sarà anche la Cina, confermando ancora una volta che Mosca non è isolata. Nella lista aggiornata questa sera da Berna emerge però una presenza importante, ed è quella del ministro degli Esteri turco Hakan Fidan: la Turchia è tra le nazioni che intrattengono rapporti cordiali con la Russia e sino ad ora non risultava aver confermato quale delegazione avrebbe inviato.

Di rilievo anche la presenza del ministro degli Esteri ungherese Peter Szjjarto. Il Sud Africa, ci sarà invece solo con un inviato. Mentre sia l'India e sia l'Arabia Saudita ci saranno con una presenza 'politica': la prima con il proprio ambasciatore a Mosca, la seconda con il diplomatico e principe Faisal bin Farhan Al Saud. Presente-assente, invece, il Brasile, che manderà un inviato solo come 'osservatore'.

Le diplomazie lavorano a una dichiarazione finale del summit che secondo quanto filtrato parla di "guerra" della Russia contro l'Ucraina e sottolinea l'impegno al rispetto alla Carta delle Nazioni Unite e al rispetto del diritto internazionale. La grande partecipazione di capi di stato e diplomazie è ritenuta comunque un risultato importante dagli organizzatori del summit nella località montana di Bürgenstock. E già si guarda a un possibile seguito del summit svizzero, sperando si possa avviare un vero e proprio processo di pace.

