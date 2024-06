Mosca, al via la seconda fase delle esercitazioni nucleari tattiche

Il ministero della Difesa russo ha annunciato che è iniziata la seconda fase delle esercitazioni nucleari non strategiche nel Paese. Lo riporta la Tass. "In conformità con la decisione del presidente della Federazione Russa, è iniziata la seconda fase delle esercitazioni delle forze nucleari tattiche", si legge in un comunicato. Mosca aveva annunciato l'avvio della prima fase delle esercitazioni il 21 maggio scorso nel distretto meridionale russo.



Il ministero ha annunciato che anche unità dell'esercito bielorusso partecipano alla seconda fase delle esercitazioni, sottolineando che lo scopo è quello di accertare la preparazione di queste armi per "garantire incondizionatamente la sovranità e l'integrità territoriale dello Stato dell'Unione", vale a dire, appunto, Russia e Bielorussia. Nella prima fase, condotta solo dalle forze di Mosca, era stata testata tra l'altro la preparazione dei missili ipersonici Kinzhal.

