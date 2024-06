Hunter Biden torna in tribunale, Jill rientra dalla Francia

Hunter Biden è tornato in tribunale, in Delaware, per il quinto giorno del suo processo accompagnato dalla moglie Melissa Cohen, dalla zia Valerie e dalla First Lady Jill che è rientrata appositamente dalla Francia.

Dopo la testimonianza shock della vedova del fratello Beau, con il quale Hunter ha avuto una relazione, i procuratori oggi chiameranno alla sbarra un chimico dell'Fbi e un esperto della Dea, l'agenzia anti-droga americana. La difesa ha dichiarato di avera ancora due o tre testimoni, non è chiaro se tra questi ci sia il first son.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA