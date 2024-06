'Missili americani hanno colpito obiettivi in Russia'

Le forze ucraine avrebbero utilizzato missili americani Himars per colpire un sistema di difesa aerea con missili S-300 e S-400 nella regione russa di Belgorod. Lo riferisce il canale Telegram russo di esperti militari Dva Majora, aggiungendo che non si registrano vittime tra i soldati di Mosca. Il canale posta anche alcune fotografie in cui si vedono dei mezzi militari in fiamme e una colonna di fumo alzarsi nel cielo. Se confermato, si tratterebbe del primo attacco del genere dopo l'autorizzazione di Washington a Kiev di usare armi fornite dagli Usa per attaccare il territorio russo.

L'agenzia di stampa indipendente russa Astra ha riferito che almeno uno degli attacchi ucraini ha danneggiato gravemente una base per le truppe e un'area di stoccaggio di armi pesanti nel distretto di Korochanskiy, a Belgorod, distruggendo "diversi pezzi di equipaggiamento militare": un sistema di superficie Iskander-2 sarebbe tra le principali armi russe distrutte nell'attacco ucraino. Alcune immagini satellitari hanno mostrato danni sostanziali in un'ampia area del sito.

Oggi l'esercito ucraino ha confermato che sono stati effettuati attacchi transfrontalieri e che sono stati colpiti obiettivi militari in Russia ma senza fornire dettagli. Il corrispondente di guerra russo di Vesti, Evgeniy Poddubniy, ha dichiarato in un servizio trasmesso in tv che i pianificatori dell'attacco ucraino hanno anche sparato diversi missili contro un centro commerciale in un attacco intenzionale contro obiettivi non militari e, sebbene le difese aeree russe avessero intercettato tutte le armi in arrivo, i detriti caduti hanno ferito i civili e causato moderati danni materiali.

E nella stessa giornata Mosca ha messo in guardia gli Stati Uniti da errori di calcolo che potrebbero avere conseguenze "fatali", dopo la decisione di consentire agli ucraini di usare armi americane per attaccare in profondità il territorio russo. L'avvertimento è stato lanciato dal vice ministro degli Esteri Serghei Ryabkov, citato dalla Tass.

"Vorrei mettere in guardia gli americani da errori di calcolo che potrebbero avere conseguenze fatali", ha detto Ryabkov, secondo il quale, "per qualche ragione sconosciuta gli Usa sottovalutano la serietà della risposta che potrebbero ricevere".

Rablov ha aggiunto che le risposte della Russia ad attacchi ucraini sulle sue strutture militari, compreso il sistema di allerta missilistico strategico, potrebbero essere "asimmetriche". "L'atteggiamento degli americani - ha insistito Ryabkov - è il più irresponsabile possibile. Hanno dato carta bianca a Kiev per ogni crimine, per ogni azione di questo tipo, e non stanno facendo niente per fermare le pericolose azioni provocatorie dei loro servitori. Ma per gli Stati Uniti ci sarà sicuramente un prezzo da pagare. Sentiranno le conseguenze".

Pechino respinge le accuse di Zelensky

La Cina ha respinto le accuse del presidente Volodymyr Zelensky "sulle pressioni" esercitate su altri Paesi per disertare la conferenza di pace svizzera sull'Ucraina prevista questo mese. E' quanto ha detto la portavoce del ministero degli Esteri, Mao Ning.

"L'uso della forza politica non è nello stile della diplomazia cinese e la posizione della Cina è aperta e trasparente: in nessun caso facciamo pressioni su altri Paesi", ha replicato la portavoce, secondo cui Pechino "spera sinceramente che questa conferenza di pace non diventi una piattaforma per creare uno scontro tra i campi. Non parteciparvi non significa che non sosteniamo la pace".

E anche se alcuni Paesi "decidono di partecipare, non necessariamente significa che sperano in un cessate il fuoco e nella fine dei combattimenti. La cosa più importante è un'azione concreta", ha notato Mao, ricordando che "la Cina ha più volte sottolineato che la conferenza di pace deve essere riconosciuta sia dalla Russia sia dall'Ucraina, che tutte le parti devono parteciparvi su un piano di parità e che tutti i piani di pace devono essere oggetto di una discussione equa". Per questo, "è difficile per la Cina partecipare in Svizzera proprio perché crediamo che questi tre punti potrebbero non essere raggiunti in questo incontro".

Zelensky, durante la sua presenza a sorpresa ai lavori dello Shangri-La Dialogue di Singapore, ha pesantemente accusato domenica Pechino di collaborare con Mosca per indebolire il vertice svizzero promosso per discutere il progetto di pace del suo Paese, nel mezzo della crescente frustrazione per i legami sempre più consolidati della della Cina con la Russia. Pechino, in altri termini, è al lavoro per "impedire" ai Paesi di partecipare al vertice di pace in Svizzera. Il presidente ucraino ha detto che più di un centinaio di Paesi e organizzazioni si erano impegnati a partecipare, esortando le nazioni dell'Asia-Pacifico ad aderirvi.

Xi e Putin hanno discusso del summit in Svizzera, secondo il Financial Times

Durante la visita di maggio fatta a Pechino, il presidente russo Vladimir Putin ha discusso tre questioni principali con l'omologo cinese Xi Jinping: una di queste - scrive il Financial Times, in base a più fonti - era relativa al vertice di pace ucraino in Svizzera, verso cui è maturato il disimpegno della Repubblica popolare.

Le altre due, invece, riguardavano l'economia. In primo luogo, il gasdotto Power of Siberia 2 la cui costruzione è in stallo per le richieste di prezzo di Pechino, ma che è fondamentale per il Cremlino visto che offrirebbe un'ancora di salvezza al colosso Gazprom che ha perso i clienti europei, mentre cresce la dipendenza di Mosca verso Pechino. "La Cina aveva chiesto di pagare prezzi prossimi a quelli interni fortemente sovvenzionati della Russia e si sarebbe impegnata ad acquistare solo una piccola parte della capacità annuale prevista del gasdotto di 50 miliardi di metri cubi di gas", rileva il quotidiano della City.

Secondo Alexander Gabuev, direttore del Carnegie Russia Eurasia Center di Berlino, il fallimento della Russia nel garantire l'accordo sottolinea come la guerra in Ucraina abbia reso Pechino il partner principale nelle relazioni tra i due Paesi. "La Cina potrebbe non avere bisogno del gas russo strategicamente come fonte sicura di approvvigionamento in base alle rotte marittime che sarebbero coinvolte in caso di conflitto marittimo attorno a Taiwan o nel mar Cinese meridionale. Ma affinché ciò valga la pena, la Cina ha davvero bisogno di un prezzo molto basso e di obblighi flessibili".

E Xi "ritiene che il tempo sia dalla sua parte" e che ci sia "spazio per aspettare per spremere le migliori condizioni dai russi e aspettare che l'attenzione sulle relazioni Cina-Russia si sposti altrove". Il terzo argomento tra Putin e Xi era stata la maggiore attività delle banche cinesi in Russia con l'obiettivo di riservare che avrebbero finanziato il commercio di componenti per l'industria della difesa russa. Tali istituti, tuttavia, cadrebbero immediatamente sotto le sanzioni statunitensi secondarie e, pertanto, "la cooperazione proposta con le banche cinesi rimane su una scala molto più piccola di quella richiesta" e auspicata da Mosca.

