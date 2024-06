Zelensky: 'Con Austin ho discusso di questioni chiave'

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato a Singapore il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin, con il quale ha "discusso questioni chiave" relative alla guerra con la Russia, come gli attacchi in territorio russo con armi occidentali e "il rafforzamento del sistema di difesa aerea dell'Ucraina": lo ha reso noto questa mattina su X lo stesso leader ucraino.

"Ho incontrato il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin a margine dell'IISS Shangri-La Dialogue. Abbiamo discusso le questioni chiave: le esigenze di difesa del nostro Paese, il rafforzamento del sistema di difesa aerea dell'Ucraina, la coalizione F-16 e la stesura di un accordo bilaterale sulla sicurezza" ha scritto Zelensky.

"Sono grato a POTUS (il presidente degli Stati Uniti, ndr) - ha aggiunto - per aver preso un'importante decisione riguardo agli attacchi difensivi con armi americane sul territorio nemico per contrastare efficacemente i tentativi russi di espandere la zona di combattimento. Apprezziamo la difesa vitale e il sostegno politico all'Ucraina da parte degli Stati Uniti".

Ieri Politico aveva anticipato che Zelensky e Austin avrebbero discusso anche la possibilità di espandere la geografia degli attacchi ucraini con armi americane sul territorio russo. Una questione, aveva sottolineato il giornale, che "sarà in cima all'ordine del giorno" dell'incontro.

'Mosca vuole sabotare il vertice di pace in Svizzera'

La Russia continua a cercare di boicottare l'imminente vertice globale per la Pace, previsto per il 15-16 giugno in Svizzera, e cerca di ricattare altri Paesi a tal fine: alcuni Stati hanno persino iniziato ad aiutare Mosca nel suo piano. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel corso del suo intervento allo Shangri-La Dialogue a Singapore.

Nel suo discorso alla sessione plenaria 'Ripensare le decisioni per mantenere la pace globale e la stabilità regionale', il capo dello Stato ucraino ha osservato che ad oggi 106 Paesi hanno confermato la loro partecipazione al vertice. Allo stesso tempo, ha detto, Mosca "sta cercando di disturbare il Vertice per la Pace. Ed è vero... Cosa sta facendo la Russia, questo Paese di guerra? Oggi viaggia in molti Paesi del mondo, minacciando di bloccare cibo, prodotti agricoli o chimici... Sta semplicemente facendo pressione sugli altri Paesi affinché non partecipino al vertice".

"E oggi non ci sono buone notizie - ha aggiunto -. Ve lo dico francamente, alcuni Stati hanno iniziato ad aiutarla in questo, nell'interruzione diplomatica del vertice di pace".

Deluso che 'alcuni leader mondiali' non hanno aderito al summit di pace

Zelensky ha espresso anche disappunto per il fatto che "alcuni leader mondiali" non abbiano ancora aderito al vertice di pace che si terrà in Svizzera il 15-16 giugno, dopo che Pechino ha reso noto che Xi Jinping non ci sarà mentre il presidente Usa Joe Biden deve ancora pronunciarsi.

"Siamo delusi dal fatto che alcuni leader mondiali non abbiano ancora confermato la loro partecipazione al vertice di pace", ha detto Zelensky allo Shangri-La Dialogue, senza menzionare la Cina o gli Stati Uniti.

