Trump: 'Vogliono distruggere il nostro Paese'

"Vogliono distruggere il nostro Paese": lo ha detto Donald Trump parlando dalla Trump Tower di New York City dopo il verdetto nel caso pornostar. Il tycoon ha attaccato il giudice, definendolo nuovamente "corrotto" e "pieno di conflitti" di interesse. Il giudice Juan Merchan "sembra un angelo ma è davvero un diavolo", ha dichiarato.

Un processo iniquo, orchestrato da Joe Biden, ha detto Trump. "Se fanno questo a me lo possono fare a tutti", ha proseguito. Il tycoon si è poi lamentato di essere stato sottoposto ad un ordine bavaglio di non commentare il processo mentre è candidato per la Casa Bianca.

"Tutto questo è più importante di me e della mia presidenza, sto lottando per la nostra Costituzione. A nessun presidente dovrebbe capitare quella che sta capitando a me, ha sottolineato il tycoon, confermando che ricorrerà in appello contro la condanna.

"Avrei voluto testimoniare, volevo farlo ma la teoria dice che se dici qualcosa di leggermente sbagliato ti denunciano per falso. A me non importava ma c'era questa cosa", ha detto ancora l'ex presidente. "Mi sarebbe piaciuto tanto testimoniare in aula - ha aggiunto - ma si rischiava. Tipo, se avessi detto è una giornata bellissima e invece pioveva".

Folla davanti alla Trump Tower sulla, Quinta Strada a New York, per il discorso di Trump. Molti dei presenti sono sostenitori dell'ex presidente, muniti di bandiere con la scritta 'Trump won' in riferimento alle elezioni del 2020. Molti sono curiosi di passaggio e turisti, molti altri sono i media.

La campagna di Donald Trump ha raccolto la cifra record di 34,8 milioni di dollari dopo il verdetto di colpevolezza dell'ex presidente.

La cifra raccolta in meno di 24 ore mostra come i finanziatori di Trump non sembrano lasciarsi intimidire e scoraggiare dalla decisione della giuria di New York sui soldi alla pornostar.

Intanto i sostenitori di Donald Trump, infuriati per la condanna nel caso pornostar, hanno inondato i siti web pro-Trump con appelli a rivolte e ritorsioni violente. Uno scenario da 'Civil War', il recente film sul futuro distopico dell'America.

I fan del tycoon hanno risposto con decine di post online violenti, secondo un'analisi della Reuters sui commenti sui 3 siti web allineati con l'ex presidente: Truth dello stesso Trump, Patriots.Win e Gateway Pundit. Alcuni hanno chiesto di attaccare i giurati, l'esecuzione del giudice Juan Merchan o una vera e propria guerra civile e un'insurrezione armata.







'Musk ospiterà Trump per un evento su X prima delle elezioni'

Elon Musk ospiterà Donald Trump su X in un evento live trasmesso sulla piattaforma in collaborazione con NewsNation. L'appuntamento sarà prima delle elezioni. Il miliardario sta organizzando un town hall analogo per Robert F. Kennedy Jr, il candidato indipendente alla Casa Bianca. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali le due iniziative rientrano nei piani di Musk di rendere X un centro di discussione politica. La campagna di Joe Biden è stata invitata ma, aggiunge il Wall Street Journal, ha rifiutato mettendo in evidenza che il presidente si è già accordato per due dibattiti.

"Gli americani dovrebbero decidere chi sarà presidente", ha afermato Musk in merito al verdetto di colpevolezza di Trump. Un verdetto che causa "danni alla fiducia del pubblico nel sistema legale americano. Se un ex presidente può essere condannato penalmente per una questione così banale - motivata dalla politica più che dalla giustizia - allora tutti rischiano un simile destino", ha detto Musk su X.







