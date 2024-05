Stoltenberg, Kiev sia responsabile con gli attacchi in Russia

Gli alleati si aspettano che l'uso delle armi fornite all'Ucraina contro la Russia, ovvero colpendo obiettivi militari al di là del confine, avvenga "in linea con il diritto internazionale e in modo responsabile". Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg all'informale esteri di Praga.

Quanto al rischio di una escalation, il segretario atlantico ha precisato: "Ogni volta che abbiamo dato mezzi all'Ucraina Vladimir Putin ci ha minacciato, è stato così per i pezzi di artiglieria, i tank, i missili, gli F-16". "È la Russia che ha dato il via all'escalation, prima invadendo un altro Paese e ora aprendo il nuovo fronte a Kharkiv".

Baerbock, 'Kiev ha diritto all'autodifesa'

"Vale quello che ha detto cancelliere: noi sosteniamo l'Ucraina nell'ambito e nei limiti del diritto internazionale, ed è del tutto chiaro che uno Stato che viene attaccato abbia il diritto di difendersi in modo efficace e che la Nato non sarà coinvolta". Lo ha detto la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock a Praga a margine del Consiglio informale dei ministri esteri della Nato, rispondendo alla domanda sulla posizione tedesca sulla possibilità di Kiev di attaccare obiettivi in Russia.

Bruins Slot, 'E' possibile usare le armi che diamo all'Ucraina sul suolo russo'

"Dobbiamo fare tutto il possibile perché Kiev vinca questa guerra, noi stiamo facendo il possibile per far sì che gli F-16 arrivino presto in Ucraina. Mi appello a tutti, è possibile usare le armi che diamo all'Ucraina sul suolo russo, è in linea con l'articolo 51 della Carta Onu, dobbiamo essere creativi". Lo ha detto Hanke Bruins Slot, ministro degli Affari Esteri dei Paesi Bassi all'informale esteri di Praga.

Tajani, 'Le armi italiane a Kiev vanno usate solo in Ucraina'

'Noi ci stiamo mobilitando sotto tutti i punti di vista, economico e miliare, per sostenere l'indipendenza e la libertà dell'Ucraina. Abbiamo già inviato diversi pacchetti di strumenti militari all'Ucraina e invieremo altri strumenti militari all'Ucraina, penso a strumenti per la difesa aerea, quindi noi stiamo convintamente dalla parte dell'Ucraina. Però diciamo soltanto che le armi italiane possono

essere usate soltanto all'interno del territorio ucraino per impedire l'avanzata dei russi e quindi per garantire la libertà dell'Ucraina': lo ha detto a Mattino Cinque il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani.

'Noi abbiamo una Costituzione che all'articolo 11 parla molto chiaramente: l'Italia ripudia la guerra, noi non possiamo fornire armi per attaccare la Russia in territorio russo. Un conto è usare le armi nel territorio occupato, nel Donbass, ma nel territorio russo non si possono utilizzare perché noi non siamo in guerra con la Russia', ha aggiunto.

'Una cosa è difendere l'Ucraina da un'invasione illegittima, perché la Russia ha violato il diritto internazionale, un'altra è dire 'siamo in guerra con la Russia, lanciamo missili e usiamo armi per colpire il territorio russo', ha concluso.

Svezia, prima gli F-16, poi arriveranno i nostri jet Gripen

"È stato deciso che era troppo per l'Ucraina integrare due caccia allo stesso tempo, i Gripen arriveranno dopo che gli F-16 saranno dispiegati dall'aviazione". Lo ha detto Tobias Billström, Ministro degli Affari Esteri della Svezia, precisando che ora sono stati dati gli aerei radar, perché possono affiancare con successo gli F-16. "In Svezia abbiamo triplicato la produzione di munizioni: per vincere questa guerra serve la volontà politica", ha detto.

