Gallant: 'Informazioni concrete sugli ostaggi a Rafah'. Attacco israeliano su una base di Hezbollah in Siria

Ci sono "informazioni concrete riguardo gli ostaggi detenuti a Rafah". Lo ha detto il ministro della difesa Yoav Gallant in una conversazione telefonica con il suo omologo Usa Lloyd Austin al quale ha ribadito "l'importanza di continuare ad operare nell'area" della città più a sud della Striscia. Gallant - secondo il suo ufficio - ha poi aggiornato Austin "sugli sviluppi della guerra ad Hamas" nella zona e sui "20 tunnel scoperti dall'esercito sul posto".

L'aeronautica israeliana ha lanciato un attacco missilistico contro una base militare della milizia sciita Hezbollah nella provincia siriana di Homs, uccidendo almeno sei combattenti. Lo riferisce la televisione Al Hadath con sede a Dubai. Gli aerei hanno lanciato missili contro l'insediamento di al-Furuklus, situato a circa 240 km dalla capitale Damasco.

Un altro missile ha colpito una casa a Baniyas, uccidendo una ragazza è ferendo 12 persone. L'aeronautica israeliana ha colpito in ;;Siria almeno 32 volte quest'anno, uccidendo 13 civili e circa 40 tra soldati filogovernativi e miliziani sciiti.



Xi: 'Conferenza di pace ad ampia base sul Medio Oriente'

La Cina sostiene una conferenza di pace ad "ampia base" sul conflitto in Medio Oriente, dove la giustizia non può essere "assente per sempre". Il presidente Xi Jinping, aprendo i lavori del Forum di cooperazione Cina-Stati arabi, ha detto di voler approfondire la cooperazione energetica. L'evento, in corso a Pechino, si propone di approfondire i legami tra il Dragone e la regione, puntando a parlare con una voce comune sul conflitto a Gaza. Nella capitale cinese ci sono diversi leader, tra cui il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi.

Wck sospende le sue attività a Rafah per attacchi Israele

La World Centrale Kitchen (Wck) ha annunciato di aver sospeso le sue attività a Rafah, nel sud della Striscia, a causa "delle operazioni israeliane in città dove innumerevoli famiglie sono costrette a fuggire ancora una volta". "Gli attacchi in corso - ha detto su X l'ong, di cui sette operatori umanitari sono stati uccisi dal fuoco dell'Idf lo scorso aprile a Gaza a seguito di un'errata identificazione - ci hanno costretto a sospendere il lavoro nella nostra cucina principale a Rafah e a trasferire molte delle nostre cucine comunitarie più a nord".

Sisi: 'i palestinesi non siano costretti a lasciare Gaza'

Il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi ha esortato la comunità internazionale a garantire che i palestinesi della Striscia di Gaza non siano costretti a lasciare i loro territori. "Chiedo alla comunità internazionale di fornire immediata assistenza umanitaria a lungo termine alla Striscia di Gaza e di porre fine all'assedio israeliano", ha detto Sisi al Forum di cooperazione Cina-Stati arabi in corso a Pechino.

Il leader egiziano ha chiesto di "fermare ogni tentativo di costringere i palestinesi a fuggire con la forza dalla loro terra", notando che "non esiste alcun

percorso verso la pace e la stabilità nella regione" senza un "approccio globale alla causa palestinese". A tal proposito, Sisi ha chiesto un "impegno serio e immediato per la soluzione dei due Stati e il riconoscimento del diritto legittimo dei palestinesi a uno Stato indipendente".

I suoi commenti arrivano dopo che l'esercito israeliano ha dichiarato di aver ottenuto il "controllo operativo" sul corridoio strategico di Filadelfia lungo il confine tra la Striscia di Gaza e l'Egitto. Il corridoio fungeva da zona cuscinetto tra Gaza ed Egitto e le truppe israeliane lo pattugliavano fino al 2005, quando furono ritirate come parte di un più ampio disimpegno dalla Striscia di Gaza.

