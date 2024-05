Sono aperti da questa mattina in Sudafrica i seggi per le elezioni legislative.

Secondo le previsioni, circa 27,6 milioni di elettori registrati voteranno fino alle 21:00 (la stessa ora in Italia) per scegliere 400 deputati, che a loro volta eleggeranno poi il prossimo presidente. Il voto potrebbe segnare una battuta d'arresto storica per l'Anc, al potere dalla fine dell'apartheid.



