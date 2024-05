Houthi attaccano nave greca nel Mar Rosso al largo dello Yemen

I ribelli Houthi yemeniti del movimento Ansar Allah hanno attaccato una nave greca. Lo riporta il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) su X.

"Gli Houthi sostenuti dall'Iran - si legge - hanno lanciato cinque missili balistici antinave dalle aree dello Yemen nel Mar Rosso. La nave mercantile Laax, battente bandiera delle Isole Marshall, di proprietà e gestita dalla Grecia, ha riferito di essere stata colpita da tre missili, ma ha continuato il suo viaggio. Non sono stati segnalati feriti da parte degli Stati Uniti, della coalizione o del mercantile navi", si legge nel comunicato.

Secondo il Centcom, le forze statunitensi "hanno distrutto con successo cinque sistemi aerei senza equipaggio sul Mar Rosso, lanciati da un'area dello Yemen controllata dagli Houthi, sostenuta dall'Iran". "È stato stabilito - aggiunge la nota - che i sistemi rappresentavano una minaccia imminente per le navi mercantili nella regione".

In seguito all'escalation del conflitto israelo-palestinese nella Striscia di Gaza, il movimento Ansar Allah ha dichiarato che colpirà il territorio israeliano e impedirà alle navi associate a Israele di passare attraverso le acque del Mar Rosso e dello stretto di Bab-el-Mandeb fino a che le operazioni militari in territorio palestinese non saranno state fermata.

Dallo scorso novembre gli Houthi hanno attaccato decine di navi civili nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA