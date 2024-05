Il processo a Trump verso la conclusione, la difesa: 'E' innocente'

Con le arringhe della difesa prima e la requisitoria subito dopo si avvia verso la fine il processo a Donald Trump per il caso pornostar, il primo procedimento penale contro un ex presidente. Domani il giudice Juan Merchan dovrebbe dare le istruzioni ai 12 giurati prima che si ritirino in camera di consiglio. La sentenza è attesa entro fine settimana.



Nell'aula del tribunale di New York è presente la famiglia Trump quasi al completo. Al fianco dell'ex presidente ci sono infatti Eric e Donald Trump jr, la figlia Tiffany, la nuora Lara e il genero Michael Boulos. Mancano, ancora una volta la moglie Melania, che si è sempre tenuta alla larga dai guai giudiziari del marito, il figlio più piccolo Barron e la figlia Ivanka, che nell'ultimo anno ha preso le distanze dal padre e dalla sua corsa alla Casa Bianca.

Nella sua arringa conclusiva, l'avvocato difensore di Trump Todd Blanche ha ribadito l'innocenza del suo assistito: "Il presidente Trump è innocente", ha ripetuto. "Ho iniziato dicendo qualcosa che vi ripeterò proprio adesso. E' vero adesso come lo era il 22 aprile. E cioè che il presidente Trump è innocente. Non ha commesso alcun crimine, e il procuratore distrettuale non ha soddisfatto l'onere della prova: punto, le prove sono tutto", ha affermato Blanche.

"I documenti non sono falsi e Trump non aveva alcuna intenzione di truffare", ha argomentato il legale, riferendosi agli assegni con cui Michael Cohen fu rimborsato per i 130 mila dollari pagati alla pornostar Stormy Daniels perché non rivelasse la sua presunta notte di sesso col tycoon alla vigilia delle presidenziali 2016. "Non potete condannare Trump per alcun crimine oltre ogni ragionevole dubbio sulle parole di Michael Cohen", ha proseguito Blanche, definendo "una menzogna pura e semplice" la testimonianza dell'ex fixer del tycoon.

Lo stesso Trump non ha perso l'occasione per ribadire la propria posizione: "Oggi è un giorno pericoloso per l'America", ha scritto prima di entrare in aula. "Questa è tutta caccia alle streghe elettorale, una interferenza elettorale. Sta perseguitando l'avversario politico di Joe Biden perché lui non è in grado di farlo da solo e quindi lo stanno facendo loro", ha quindi ripetuto arrivando in tribunale. Parlando ai giornalisti, il tycoon ha quindi letto un estratto da un articolo del Wall Street Journal pubblicato il 24 maggio e intitolato: "Alvin Bragg (il pm, ndr) non ha dimostrato la sua tesi nel processo Trump".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA