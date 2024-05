Krah annuncia le dimissioni dal consiglio federale Afd

"Prendo atto del fatto che dichiarazioni oggettive e differenziate da parte mia sono state strumentalizzate come pretesto per danneggiare il nostro partito. L'ultima cosa di cui abbiamo bisogno in questo momento è una discussione su di me. L'Afd deve mantenere la sua unità. Per questo motivo rinuncio immediatamente a ulteriori apparizioni in campagna elettorale e mi dimetto da membro del consiglio federale": lo ha detto il capolista dell'Alternativa per la Germania (Afd), Maximilian Krah, alla Welt come riporta il sito del quotidiano tedesco.

Dopo l'annuncio del Rassemblement National di Marine Le Pen di voler terminare la cooperazione politica con l'AfD, la dirigenza del partito di estrema destra tedesco ha deciso di imporre al proprio candidato principale per le elezioni europee, Maximilian Krah, il divieto di qualsiasi apparizione pubblica. Lo riferisce l'agenzia Dpa citando un portavoce del partito.

La decisione è stata presa in una riunione della presidenza federale svoltasi oggi e segnalata con questo esito anche da fonti del partito al Parlamento europeo.

Il contesto è l'annuncio che il Rassemblement National (Rn) di Le Pen non vuole più collaborare con l'Afd in uno stesso gruppo al Parlamento europeo a causa delle controverse dichiarazioni fatte da Krah sulle Ss a Repubblica, spiega la Dpa. L'eurodeputato Krah aveva sostenuto che non tutti coloro che indossavano l'uniforme delle SS erano automaticamente criminali, attirandosi critiche in quanto la formazione nazista fra l'altro era responsabile della gestione dei campi di concentramento e sterminio. Lo stesso Krah, che peraltro era già stato tolto da video e manifesti dell'Afd a causa dell'arresto di un suo collaboratore per sospetto spionaggio in favore della Cina, ha annunciato su X che rinuncia ad altre apparizioni elettorali e lascia la presidenza. La dirigenza dell'Afd ha espresso il desiderio di continuare la cooperazione con l'Rn, riferisce la Dpa ricordando che il partito è attivo al Parlamento europeo insieme a Le Pen, alla Lega e all'Fpoe (il Partito della Libertà Austriaco) nella frazione Id (Identità e Democrazia) ma da tempo ci sono disaccordi tra la formazione tedesca e quella francese.





