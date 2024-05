Il Cremlino non smentisce la proposta di modifiche ai confini nel Baltico

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, non ha smentito una proposta del ministero della Difesa di modificare i confini marittimi nel Mar Baltico con Finlandia e Lituania, sottolineando che il livello delle tensioni, specie in questa regione, "richiede relativi passi" dei ministeri e le agenzie russe "per garantire la sicurezza nazionale". Sul merito della questione Peskov, citato dall'agenzia Interfax, ha invitato i giornalisti a rivolgersi al ministero della Difesa.

In precedenza una "fonte diplomatica-militare" citata dalle agenzie russe aveva detto che Mosca "non ha assolutamente alcuna intenzione" di modificare i confini. "Non c'è alcuna intenzione di rivedere la profondità delle acque, la zona economica o la piattaforma continentale vicino alla costa o la linea del confine di Stato russo nel Baltico", aveva affermato la fonte.

La questione dei confini nel Baltico è emersa in base a un documento preparato dal ministero della Difesa, di cui si era avuta notizia ieri, mirante a rivedere la lista dei punti per misurare l'ampiezza delle acque territoriali al largo della costa russa e delle isole del Baltico.

Il progetto di decreto sostiene che le precedenti coordinate geografiche sarebbero state registrate sulla base di mappe di navigazione marina che si basavano su ricerche del XX secolo, "non corrispondono pienamente alla situazione geografica attuale" e "non consentono di determinare il confine esterno delle acque interne" della Russia.

Intanto, il ministro degli Esteri lituano, Gabrielius Landsbergis, ha denunciato su X che è in corso "un'altra operazione ibrida russa, questa volta nel tentativo di diffondere paura, incertezza e dubbi sulle loro intenzioni nel Mar Baltico. Si tratta di un'evidente escalation contro la Nato e l'Ue che deve essere affrontata con una risposta adeguatamente ferma". Vilnius - fa sapere una fonte del governo lituano - ha convocato "un rappresentante della Federazione Russa per ottenere una spiegazione completa".

La decisione di cambiare unilateralmente i confini marittimi rappresenta "l'ennesima prova che la politica aggressiva e revisionista della Russia rappresenta una minaccia per la sicurezza dei Paesi vicini e dell'intera Europa", ha dichiarato il ministero degli Esteri di Vilnius

in un comunicato.

Secondo il presidente della Commissione Difesa del Parlamento lituano, Arvydas Pocius, l'annuncio dato da Mosca ha come unico

obiettivo quello di intimidire gli occidentali e ridurre il sostegno a Kiev. "Questa retorica non è una novità", ha detto Pocius. "Tuttavia, la minaccia va presa sul serio: abbiamo il dovere di rimanere vigili

Da parte sua, il primo ministro finlandese Petteri Orpo ha affermato di "non vedere al momento motivi di maggiore preoccupazione in relazione alle possibili intenzioni della Russia di spostare i propri confini marittimi nel Mar Baltico" Lo riporta l'agenzia finlandese Stt. Orpo ha poi precisato che "una volta scoperto esattamente qual è il problema si trarranno le conclusioni".

Secondo il premier le "autorità hanno sempre monitorato la situazione e dall'inizio sono state in contatto con la Russia attraverso i canali diplomatici".

Washington denuncia, un'arma russa in orbita. Mosca risponde: 'fake news'

La Russia ha lanciato quella che probabilmente è un'arma 'contro-spaziale' che ora si trova nella stessa orbita di un satellite del governo americano. Lo ha affermato il portavoce del Pentagono Pat Ryder.

"Il 16 maggio la Russia ha lanciato un satellite nell'orbita terrestre bassa che, secondo noi, è probabilmente un'arma contro-spaziale presumibilmente in grado di attaccare altri satelliti nell'orbita terrestre bassa", ha detto Ryder alla Abc News. "La Russia ha schierato questa nuova arma contro-spaziale nella stessa orbita di un satellite del governo americano", ha aggiunto. "Ovviamente, è qualcosa che continueremo a monitorare".

"Certamente, diremmo che abbiamo la responsabilità di essere pronti a proteggere e difendere il dominio spaziale e ad assicurare un sostegno continuo e ininterrotto alla forza congiunta e combinata. E continueremo a bilanciare la necessità di proteggere i nostri interessi nello spazio con il nostro desiderio di preservare un ambiente spaziale stabile e sostenibile", ha sottolineato Ryder alla Abc.

Quando gli è stato chiesto se l'arma contro-spaziale russa rappresentasse una minaccia per il satellite americano, Ryder ha

risposto: "Beh, è un'arma contro-spaziale nella stessa orbita di un satellite del governo americano".

Sebbene esistano requisiti per effettuare notifiche anticipate aeree e marittime per i lanci spaziali, Ryder non ha commentato se gli Stati Uniti sapessero in anticipo che il lancio conteneva un particolare tipo di arma contro-spaziale.

Ma Mosca ha smentito, definendola una "fake news", l'affermazione del Pentagono. "Non penso che dovremmo rispondere ad alcuna fake news diffusa da Washington", ha detto il vice ministro degli Esteri russo Serghei Ryabkov, citato dalla Tass.

Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha poi affermato che la Russia agisce "assolutamente in conformità con il diritto internazionale" e sostiene "il divieto di lanciare qualsiasi arma nello spazio". "Purtroppo queste nostre iniziative sono state respinte anche dagli Stati Uniti d'America", ha aggiunto. Lo riporta l'agenzia Interfax.

