Diffondono un video di soldatesse rapite da Hamas: 'Vi schiacceremo'

Le tv israeliane hanno trasmesso il video del rapimento delle 5 soldatesse israeliane rapite dal kibbutz di Nahal Oz il 7 ottobre la cui diffusione è stata autorizzata dal Forum delle famiglie degli ostaggi.

Video Diffuso il video con le soldatesse rapite da Hamas. 'Vi schiacceremo'

Nelle terribili immagini si vedono, attorniate dai miliziani di Hamas, Liri Elbag, Karina Ariev, Agam Berger, Daniela Gilboa e Naama Levy appena catturate e sanguinanti. Vengono ammanettate, fatte sedere sotto minaccia delle armi, condotte su una jeep e portate nella Striscia. Una delle frasi ripetute dai terroristi di Hamas è "Cani, vi schiacceremo tutti" e ancora "Siete belle sioniste". Le 5 sono ancora prigioniere a Gaza.

Il Forum delle famiglie ha sottolineato di aver autorizzato la diffusione del video per sollecitare l'immediata ripresa dei negoziati sul rilascio degli ostaggi. "Il governo israeliano - ha sostenuto - non deve perdere un minuto di tempo in più, deve ritornare al tavolo negoziale oggi"



Riproduzione riservata © Copyright ANSA