Schianto in elicottero, morto il presidente iraniano Raisi. Cinque giorni di lutto nazionale

10:22

In Iran "non si accredita alcuna ipotesi di attentato, pare sia stata una disgrazia dovuta al maltempo, forse un guasto. Quindi direi che non dovrebbero esserci conseguenze o grandi scossoni. Vorrei tranquillizzare tutti, non dovrebbero esserci conseguenze negative all'estero. I nostri concittadini stanno benissimo, la situazione anche in Iran pare per il momento senza conseguenze negative. Valuteremo nelle prossime ore quello che accadrà ma non essendoci, come confermato dalle autorità iraniane, segnali di attività esterne, si tratta di un incidente". Così il ministro Antonio Tajani arrivando al Summit Youth 7 Italy 2024

"Stiamo seguendo da ieri minuto per minuto ciò che accade in Iran e fra poco avremo una riunione a Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio, il ministro della Difesa, dell'Interno e il sottosegretario Mantovano per fare il punto della situazione. Ho parlato a lungo con il nostro ambasciatore a Teheran stamane presto", ha sottolineato Tajani.

"Siamo dispiaciuti, avevamo parlato col ministro degli Esteri qualche settimana fa e anche quando non si condividono le idee la morte è sempre un fatto negativo. Esprimiamo tutti le nostre condoglianze", ha aggiunto.