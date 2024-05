Medvedev: 'Zelensky è un obiettivo militare legittimo'

La Russia considera come obiettivi militari legittimi i leader di Paesi in guerra con Mosca, compreso quello ucraino Volodymyr Zelensky.

Lo ha detto l'ex presidente Dmitry Medvedev, citato dalla Tass.

Nyt: 'Usa-Ue più vicini sull'uso degli asset russi congelati per Kiev'

Gli Stati Uniti e l'Europa si stanno unendo attorno a un piano per utilizzare gli interessi maturati sugli asset congelati della banca centrale russa per fornire all'Ucraina un prestito da utilizzare per l'assistenza militare ed economica, fornendo potenzialmente al paese un'ancora di salvezza multimiliardaria mentre lo sforzo bellico della Russia si intensifica. Lo scrive il New York Times citando la segretaria al Tesoro Usa.

Janet Yellen ha spiegato che rimangono sul tavolo diverse opzioni per utilizzare 300 miliardi di dollari di asset russi immobilizzati. Ma ha detto che l'idea più promettente e' che le nazioni del G7 emettano un prestito a Kiev sostenuto dai profitti e dagli interessi guadagnati sugli asset russi congelati in Europa. I ministri delle finanze del G7 si incontreranno in Italia alla fine di questa settimana nella speranza di definire un piano da poter consegnare ai capi di Stato prima del summit dei leader in giugno. "Penso che vediamo un notevole interesse tra tutti i nostri partner per una struttura di prestito che possa anticipare il flusso di profitti inaspettati", ha detto Yellen durante il suo volo per la Germania, dove sta tenendo riunioni in vista del vertice del G7. "Genererebbe un importo iniziale significativo che aiuterebbe a soddisfare le esigenze che prevediamo l'Ucraina avrà sia militarmente sia nella ricostruzione".

Mosca: conquistato un altro villaggio nel Lugansk

Le truppe russe hanno conquistato un altro villaggio, Belogorovka, nella regione ucraina di Lugansk. Lo ha detto il ministero della Difesa.

Le forze russe hanno lanciato la notte scorsa 29 droni kamikaze sull'Ucraina, che sono stati tutti abbattuti dalle difese aeree di Kiev: lo ha annunciato su Telegram l'Aeronautica militare ucraina aggiungendo che è stato lanciato anche un missile balistico Iskander-M. I droni, del tipo Shahed-131/136, provenivano dalle regioni russe di Primorsko-Akhtarsk e Kursk, è sono stati distrutti nelle regioni di Odessa, Mykolaiv, Poltava e Leopoli.

Uccisione del blogger Tatarsky, confermata la condanna a 27 anni per Daria Trepova

Una Corte militare d'appello russa ha confermato la condanna a 27 anni di reclusione per Daria Trepova, la giovane riconosciuta colpevole dell'attentato in un caffè di San Pietroburgo in cui lo scorso anno rimase ucciso il blogger militare Vladlen Tatarsky. Lo riferisce l'agenzia Ria Novosti.

