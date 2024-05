Nuova Caledonia, schierato l'esercito in porti e aeroporti

L'esercito è stato dispiegato in Nuova Caledonia, che ha trascorso una terza notte in preda a violenti scontri per la protesta contro una riforma elettorale controversa. Ieri il presidente Emmanuel Macron ha proclamato lo stato d'emergenza nell'arcipelago francese del sud Pacifico, dove i disordini e una grave crisi dell'ordine pubblico hanno provocato la morte di 4 persone, fra cui un gendarme, e centinaia di feriti.

Il dispiegamento dei militari per "mettere al sicuro" porti e aeroporti caledoniani è stato annunciato ieri sera dal premier, Gabriel Attal.

L'ultima nottata "è stata meno violenta" rispetto alle due precedenti, ha fatto sapere Louis Le Franc, il rappresentante dello stato in Nuova Caledonia, anche se gli scontri sono stati "molto importanti". A Nouméa, gli abitanti hanno eretto barricate nei quartieri per difendersi dai manifestanti più violenti.

"Riporteremo la calma", ha detto stamattina il ministro dell'Interno, Gérald Darmanin, su France 2: "stiamo passando da 1.700 a 2.700 fra poliziotti e gendarmi", ha precisato il ministro, lo Stato conta di "riprendere il controllo nelle prossime ore". Per il momento, il ministro ha assicurato che "la persona responsabile della morte di due kanaki" è stata arrestata. Darmanin ha puntato il dito contro il CCAT (Cellula

di coordinamento delle azioni sul terreno), "organizzazione mafiosa, violenta". la frangia più radicale del Fronte di liberazione kanako socialista (FLNKS). Per il ministro, si tratta di "un gruppuscolo che si dice indipendentista ma che in realtà compie saccheggi, omicidi e violenze. Non bisogna confonderli con i militanti politici".

Darmanin ha anche accusato l'Azerbaigian di ingerenza: "non è un'invenzione - ha detto a France 2 rispondendo a una domanda

sull'ipotesi che paesi filorussi sobillino le proteste - è una realtà. Purtroppo una parte degli indipendentisti caledoniani ha fatto un accordo con l'Azerbaigian. E' incontestabile e da' un'idea di cosa è a volte la democrazia, se si ascoltano certi leader. Ma oggi, anche se ci sono tentativi di ingerenza, nessun paese compie violenze in Nuova Caledonia. La Francia è sovrana in casa sua".

A Parigi, intanto, il presidente Emmanuel Macron ha annullato questa mattina un viaggio a Flamanville, sulla Manica, per presiedere una nuova "riunione" della cellula di crisi sulla situazione in Nuova Caledonia.

L'alto commissario per il territorio d'Oltremare, Louis Le France, che aveva chiesto i rinforzi dell'esercito per proteggere l'aeroporto di Nouméa, ha da parte sua "annunciato un coprifuoco e vietato TikTok".





