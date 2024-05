Trump, 'Mi perseguitano perché sono avanti nei sondaggi'

"Sono costretto a New York per un processo-show dovuto a Joe Biden". Lo ha detto Donald Trump attaccando il procuratore di Manhattan Alvin Bragg e citando "esperti legali" secondo i quali "non c'è alcun reato" nel procedimento in corso per i soldi alla pornostar. "Mi perseguitano perché sono candidato alla Casa Bianca e sono avanti" nei sondaggi: i democratici "hanno rubato le elezioni del 2020 e non gli consentiremo di farlo nel 2024", ha aggiunto Trump.

Biden è un "incompetente": "il nostro Paese non altri sopravviverà quattro anni" con lui alla guida. Così Trump nel corso di un comizio a Wildwood, nel New Jersey al quale, secondo la campagna dell'ex presidente, erano presenti 80.000 persone. Trump attacca Biden per l'inflazione: "il bacon è aumentato del 79%,", mette in evidenza l'ex presidente

"È' il presidente peggiore della storia, un ritardato: parlo così di un presidente perché mi hanno incriminato per vincere voti", ha detto Trump attaccando il presidente sull'immigrazione. Dal Venezuela all'Africa "stanno mandando i carcerati e i malati di mente nel nostro Paese. Non possiamo lasciare che questo accada. Stanno distruggendo il nostro Paese", ha messo in evidenza Trump.

"Biden vi vuole aumentare le tasse. Se vince le elezioni a perderci è la classe media. Con me avrete un grande taglio delle tasse", ha promesso il tycoon nel comizio a Wildwood. assicurando che "questo potrebbe essere il rally più grande della storia. Vinceremo in New Jersey e in tanti altri stati".

I mercati azionari vanno bene, ha assicurato, perché "siamo in testa in tutti i sondaggi. Sono più popolare ora di quanto non lo sia mai stato" nonostante le quattro incriminazioni, più di quelle di Al Capone, sottolineando che se tornerà alla Casa Bianca gli Stati Uniti torneranno a produrre energia e trivellare. "Questo farà scendere i prezzi del petrolio" riducendo le entrate della Russia, precisa l'ex presidente promettendo di mettere fine alla spinta verde al suo "primo giorno alla Casa Bianca". Biden ha detto che metterà dazi del 100% sulle auto elettriche cinesi ma "avrebbe dovuto farlo quattro anni fa".

Israele, Cina e migranti

Joe Biden "ha annunciato che avrebbe sospeso l'invio di armi a Israele" in caso di invasione a Rafah, in "uno dei peggiori tradimenti per un alleato. Io sostengo Israele. Non ci sarebbe stata la guerra a Gaza se io fossi alla Casa Bianca". Lo afferma Donald Trump, sottolineando che "possiamo gestire la Russia e la Cina" ma non i "pazzi democratici radicali".

"L'Europa è inondata di auto cinesi. Non permetterò che questo accada nel nostro Paese", ha promesso il tycoon, aggiungendo che "quando Emmanuel Macron ci" minacciava con una tassa sulle "nostre aziende, gli ho detto che avrei imposto dal giorno

dopo dazi del 100% su tutti i vini e lo champagne francese" e così la Francia non ha imposto alcun dazio. "Ho fatto molti

affari così, anche con l'Italia", ha aggiunto Trump.

Dal primo giorno" alla Casa Bianca "lanceremo la maggiore operazione di espulsioni di migranti della storia", ha assicurato Trump, sostenendo che concederà un "grande taglio delle tasse alla classe media, alla classe alta, alla classe bassa e alla business class".

"Con Biden c'è un'invasione" di migranti, "non ce lo possiamo permettere", ha aggiunto Trump ricordando che, sotto la sua

guida, l'aborto sarà un tema deciso a livello statale. L'ex presidente quindi ringrazia i giudici della Corte Suprema per

essere stati coraggiosi sull'aborto. "Voglio dire buona festa della mamma a tutte le mamme

d'America, anche a mia moglie Melania", ha detto.

