I russi avanzano a Kharkiv, 'conquistati altri 4 villaggi'

Le truppe russe avanzano nella regione ucraina di Kharkiv dove avrebbero conquistato altri quattro villaggi, dopo i sei di ieri. Nelle ultime 24 ore, secondo quanto riferisce lo stato maggiore di Kiev, l'esercito del Cremlino ha attaccato l'Ucraina su tutta la linea del fronte e in totale ci sono stati 155 combattimenti sul terreno.

L'esercito russo ha lanciato 13 attacchi missilistici e 118 attacchi aerei, oltre a 120 razzi, sulle posizioni delle truppe ucraine e nelle aree popolate. Colpiti condomini e abitazioni private, oltre alle infrastrutture. Secondo l'esercito ucraino le forze del Cremlino stanno subendo gravi perdite: i soldati russi che hanno perso la vita in battaglia solo nell'ultimo giorno sarebbero 1.260.

Più di 4.000 persone sono state evacuate dalle zone di confine, come ha dichiarato il governatore Oleg Synegubov in seguito all'offensiva russa iniziata venerdì. "In totale, 4.073 persone sono state evacuate", ha scritto Synegubov sui social, un giorno dopo che le forze russe hanno rivendicato la conquista di cinque villaggi nella regione.

Il comandante delle forze ucraine Alexander Syrsky ha assicurato che l'esercito conosce i piani dell'esercito russo e sta reagendo in modo flessibile, ma ha dichiarato che la situazione lungo il confine tra la regione di Kharkiv e la Russia "è peggiorata in modo significativo. I combattimenti sono in corso. Le forze di difesa stanno facendo di tutto per mantenere le linee e le posizioni difensive e infliggere la sconfitta al nemico".

L'intero confine settentrionale della regione ucraina di Kharkiv è sotto il fuoco russo "quasi 24 ore su 24", ha detto il governatore regionale Oleg Sinegubov commentando l'offensiva di Mosca che ha provocato migliaia di evacuazioni. "Tutte le aree del confine settentrionale sono sotto il fuoco nemico quasi 24 ore su 24. La situazione è difficile", ha sottolineato sui social media.

Il ministero della Difesa di Mosca ha affermato che nei combattimenti delle ultime 24 ore su tutta la linea del fronte in Ucraina le forze russe hanno eliminato

1.500 soldati di Kiev, di cui un centinaio nella regione di Kharkiv, nel nord-est del Paese.

Numerose persone sono morte e 35 sono rimaste ferite nel crollo seguito a una esplosione di una parte di un palazzo nella città russa di Belgorod, colpito dai frammenti di un missile abbattuto. Il ministero russo per le Situazioni di emergenza ha riferito che i cadaveri estratti dalle macerie sono finora cinque.

La cittadina e Shebekino e quattro villaggi della regione di Belgorod, vicino al confine con l'Ucraina, sono rimasti senza elettricità in seguito a un attacco di droni ucraini, secondo quanto afferma il governatore dell'oblast russa, Vyacheslav Gladkov, citato dall'agenzia Tass. Il raid, afferma il governatore, ha danneggiato le linee dell'alta tensione, ma non ha provocato vittime, mentre i tecnici sono al lavoro per riparare i danni.

"Il brutale attacco terroristico di oggi da parte del regime di Kiev contro i quartieri pacifici di Belgorod ha causato decine di vittime. È stato effettuato con l'uso di armi fornite dai Paesi della Nato". Lo denuncia la missione della Russia presso l'Osce in un messaggio sul suo canale Telegram rilanciato dalla Tass. "Esortiamo la leadership dell'Osce, in primo luogo l'attuale Presidenza di Malta, a denunciare l'atto criminale il più duramente possibile. È inaccettabile ignorare ostentatamente le vittime civili tra i russi, sia a Belgorod, nel Donbass o altrove", ha aggiunto.

Media, 'stanotte droni ucraini su 3 impianti in Russia'

Dopo le notizie degli attacchi ucraini nella notte sul territorio russo, fonti hanno riferito a Ukrainska Pravda che i droni della direzione principale dell'intelligence militare ucraina hanno attaccato tre impianti nelle regioni russe di Volgograd, Kaluga e Lipetsk, definendoli "obiettivi militari". "A seguito di un'operazione di intelligence ucraina, sono stati attaccati il Kaluganefteprodukt", deposito petrolifero nella regione di Kaluga, "lo stabilimento metallurgico Novolipetsk" nel Lipetsk "e la raffineria di petrolio di Volgograd", ha detto la fonte a Ukrainska Pravda. "Questi obiettivi militari sono stati colpiti utilizzando droni di fabbricazione ucraina. Il lavoro continuerà".

La fanteria russa raggiunge la periferia di Vovchansk,nel Kharkiv

Secondo l'ultimo report dell'organizzazione indipendente DeepState, nel nord della regione di Kharkiv dove da due giorni è in corso un pesante assalto delle truppe russe "la situazione sta diventando sempre più complessa".

La fanteria russa, dopo aver preso i villaggi di Pletenivka e Ohirtseve, ha raggiunto la periferia settentrionale di Vovchansk e sta tentando di aprirsi un varco. Le forze del Cremlino stanno cercando anche di sfondare per stabilire il controllo su Gatishche, Staritsa e Bugruvatka.

Secondo DeepState, Mosca sta progressivamente dispiegando più truppe sul territorio ucraino e avanza costantemente in gruppi

verso le aree popolate.

Nuovo attacco ucraino a due raffinerie russe a Volgograd

Nuovo attacco ucraino durante la notte alle raffinerie di petrolio in territorio russo: i droni dei servizi speciali militari hanno colpito l'impianto Kaluganefteprodukt e la Novolipetsk Metallurgy Plant di Volgograd, come hanno riferito fonti a Rbc-Ukraine.

Il governatore della regione meridionale russa di Volgograd, Andrey Botcharov, ha confermato l'attacco spiegando che le fiamme sono

già state spente nella raffineria di Kaluga, di proprietà Lukoil, e non ci sono state vittime.

Il ministero della Difesa russo ha affermato di aver intercettato un totale di otto droni ucraini durante la notte

