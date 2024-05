Confermata la condanna a Bannon sui fatti di Capitol Hill, rischia di andare in carcere

Steve Bannon, l'ex stratega della Casa Bianca con Donald Trump, rischia di andare in galera. Una corte d'appello federale ha infatti confermato la condanna a 4 mesi per oltraggio al Congresso, non avendo ottemperato ad una citazione come testimone nell'inchiesta sull'assalto al Capitol del 6 gennaio 2021. La pena era stata sospesa in attesa della sua impugnazione ma i giudici d'appello hanno sentenziato che non aveva alcuna motivazione legale per rifiutarsi di deporre.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA