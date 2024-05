Stoltenberg all'ANSA: "Kiev non ci ha chiesto truppe Nato"

"Ho elogiato l'Italia per essere un fedele e importante alleato della Nato, contribuendo in molti modi diversi alle missioni dell'Alleanza", un contributo "molto apprezzato" da parte di un "alleato chiave". Lo ha detto all'ANSA il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg dopo aver incontrato la premier Giorgia Meloni. "Un buon incontro", lo ha definito Stoltenberg, su una vasta gamma di temi "in questo momento importanti per la nostra sicurezza". Stoltenberg ha quindi ricordato che l'Italia "gioca un ruolo molto importante da presidente del G7", presidenza che ricopre "in un periodo critico per la nostra sicurezza".

"La Nato non ha intenzione di schierare forze in Ucraina. Quando ho visitato l'Ucraina la scorsa settimana gli ucraini non hanno chiesto truppe Nato in Ucraina, quello che hanno chiesto è più supporto" ha detto il segretario generale della Nato ha spiegato all'ANSA.

Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, nell'incontro con la premier Giorgia Meloni, ha elogiato il sostegno dell'Italia all'Ucraina, "compresa la fornitura di un sistema di difesa aerea Samp T insieme alla Francia". Lo rende noto l'Alleanza Atlantica in una nota.

"L'Italia - afferma la Nato - ha inoltre firmato un accordo bilaterale di sicurezza con l'Ucraina, contribuendo a migliorare le difese del Paese, a sostenere l'industria degli armamenti e a contrastare le minacce ibride".

L'incontro, informa la Nato, "è servito per discutere dei preparativi per il vertice di Washington, compreso il lavoro per rafforzare ulteriormente la Nato, per raggiungere una più equa condivisione degli oneri e fornire maggiore sostegno all'Ucraina". Stoltenberg ha elogiato Meloni per i numerosi contributi dell'Italia all'Alleanza, tra cui la guida del gruppo tattico della Nato in Bulgaria e il contributo di forze ai gruppi tattici in Ungheria e Lettonia.

L'Italia partecipa inoltre regolarmente alle operazioni di polizia aerea nel Baltico e alle operazioni marittime della Nato. Stoltenberg ha ringraziato l'Italia per il suo impegno nella missione di mantenimento della pace Kfor in Kosovo e nella missione di addestramento della Nato in Iraq. Il segretario Nato ha inoltre apprezzato il ruolo chiave dell'Italia nello sviluppo dell'approccio della Nato al vicinato meridionale.

"Il messaggio fondamentale" che il segretario Generale della Nato Jens Stoltenberg ha portato a Roma "è che stiamo vivendo in un mondo più pericoloso: abbiamo una nuova guerra in Medio Oriente, abbiamo una grande rivalità tra potenze inclusa la Cina e abbiamo una vera e propria aggressione bellica in Europa. E in questo mondo sempre più pericoloso è ancora più importante restare uniti nella Nato. Lo scopo della Nato è prevenire la guerra, non è combatterla". Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg in un'intervista all'ANSA dopo il colloquio oggi a Roma con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.



