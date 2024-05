'Israele bombarda due zone di Rafah dopo ordine evacuare'

Secondo la difesa civile di Gaza, Israele ha bombardato i due quartieri di Rafah che ha ordinato ai palestinesi di evacuare.

L'emittente statale egiziana Al Qahera sta mostrando immagini in diretta di violenti raid israeliani sulla parte orientale di Rafah palestinese e di residenti che vengono evacuati dalle truppe israeliane.

Il Gabinetto di guerra israeliano ha approvato ieri sera all'unanimità l'operazione a Rafah, di cui l'esercito ha preparato i piani. Lo hanno riferito i media secondo cui, una volta evacuata la popolazione in un'azione definita dall'Idf "limitata e temporanea", l'operazione militare dovrebbe cominciare entro pochi giorni.



"Se Hamas accetterà un accordo" i preparativi per l'attacco a Rafah "potrebbero essere fermati", ha detto però, citato da Ynet, un alto funzionario israeliano aggiungendo che tutto "è reversibile".

Da parte sua, Hamas ha detto che l'operazione di terra a Rafah non sarà un "picnic" per le forze israeliane. "La nostra coraggiosa

resistenza, guidata dalle Brigate al Qassam, è pienamente preparata a difendere il nostro popolo".

Il gruppo palestinese ha inoltre "lanciato un appello alla comunità internazionale ad agire con urgenza per fermare l'incursione di Israele, che minaccia le vite di centinaia di migliaia di civili".

E dagli Usa fonti ufficiali hanno informato che il presidente Joe Biden parlerà oggi con il premier israeliano Benyamin Netanyahu.

E dal Cairo una alta fonte egiziana ha detto che "la sicurezza sulla linea di confine tra Egitto e Striscia di Gaza è stata rinforzata con forze sufficienti, e il valico di Rafah è sicuro e pronto ad affrontare una invasione di Rafah nelle prossime ore", sottolineando che "l'Egitto è pienamente preparato all'eventuale invasione".

Una fonte ufficiale nel Governatorato del Nord Sinai ha rivelato che c'è la disponibilità ad accogliere un certo numero di palestinesi in caso di sfollamento forzato verso l'Egitto e ad insediarli temporaneamente in qualsiasi area disponibile nei pressi del confine.

Intanto alcuni camion di aiuti in viaggio verso la Striscia sono tornati indietro sul lato egiziano.

L'invito alla popolazione di allontanarsi

L'esercito israeliano ha cominciato a chiedere ai palestinesi di evacuare i quartieri orientali di Rafah, quelli al confine israeliano, in vista di una possibile offensiva pianificata nell'area meridionale della Striscia di Gaza. Lo ha fatto sapere l'esercito stesso. I civili sono stati invitati a spostarsi in una zona umanitaria ampliata nelle aree di al-Mawasi e Khan Younis. L'Idf sta lanciando nella parte est di Rafah, nel sud della Striscia, volantini che invitano la popolazione civile a spostarsi temporaneamente verso le aree umanitarie allargate, in previsioni della possibile azione militare nella città più a sud della Striscia. Lo ha fatto sapere il portavoce militare. I volantini sono in arabo e saranno affiancati da Sms, chiamate telefoniche e annunci sui media, sempre in arabo.



Le famiglie palestinesi hanno iniziato a fuggire dalle zone orientali di Rafah dopo l'ordine di evacuazione da parte dell'esercito israeliano. Lo riporta Sky News. L'ordine israeliano precede l'attacco di terra da parte delle forze israeliane nella città più meridionale di Gaza. Alcuni residenti di Rafah hanno già raccolto le loro cose per allontanarsi dalla zona con carri trainati da cavalli, auto e anche a piedi.







Hamas, evacuazione a Rafah è escalation, avrà conseguenze

L'ordine di Israele ai civili di alcune parti di Rafah di evacuare prima di un'offensiva prevista è una "pericolosa escalation che avrà conseguenze". Lo afferma Sami Abu Zuhri, alto funzionario di Hamas, come riporta il Times of Israele.



"Continueremo i negoziati in modo positivo e con il cuore aperto", ha dichiarato oggi all'Afp il portavoce di Hamas Abdul Latif al-Qanou, ribadendo che un accordo deve prevedere "un cessate il fuoco permanente e il soddisfacimento delle richieste del popolo palestinese". Il commento di Qanou è arrivato dopo che l'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione della popolazione dalla zona orientale di Rafah, in vista di un'invasione di terra della città meridionale di Gaza, dopo che l'ultima tornata di colloqui al Cairo non ha prodotto una svolta nel fine settimana.

Gallant, 'Hamas non ha lasciato altra scelta'

Hamas non ha lasciato "altra scelta che cominciare l'operazione" a Rafah. Lo ha detto - secondo il suo ufficio, citato dai media - il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant al suo omologo Usa Lloyd Austin. Nella conversazione Gallant ha aggiunto che "Israele sta facendo di tutto per arrivare ad una bozza per il rilascio degli ostaggi e un cessate il fuoco temporaneo", ma "in questa fase Hamas rifiuta qualsiasi proposta che lo consenta".

'Un'operazione temporanea'

Un'operazione "temporanea" e di "portata limitata". Così l'esercito israeliano ha descritto l'avvio dell'operazione di spostamento dei civili dalla parte est di Rafah nel sud della Striscia. "Abbiamo avviato un'operazione su scala limitata per l'evacuazione temporanea delle persone che - ha detto un portavoce militare - vivono a Rafah est". Secondo alcuni dati nell'area della città ci sono attualmente centinaia di migliaia di sfollati palestinesi.

L'evacuazione da Rafah est riguarda 100.000 persone

L'esercito israeliano ha annunciato che sta evacuando circa 100.000 persone dalla parte orientale di Rafah, in vista di un previsto assalto di terra nella città meridionale della Striscia di Gaza. "La stima è di circa 100.000 persone", ha detto ai giornalisti un portavoce militare rispondendo a chi gli chiedeva quante persone sarebbero state evacuate. Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, circa 1,2 milioni di persone sono attualmente rifugiate a Rafah.

Raid israeliano contro una casa a Rafah

Un raid israeliano che ha colpito una casa a Rafah ha causato 9 morti. Lo riferiscono fonti sanitarie di Gaza, citate da Al Arabiya.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA