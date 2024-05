Il giudice sanziona Trump per la violazione del divieto di commenti

Il giudice Juan Merchan ha imposto una nuova multa da 1.000 dollari a Donald Trump per aver violato l'ordine di non commentare il processo in corso a Manhattan per i pagamenti alla pornostar Stormy Daniels.. Dopo averlo avvertito, per l'ennesima volta, che rischia il carcere il giudice ha optato per la sanzione pecuniaria come la settimana scorsa quando lo ha multato per 9.000 dollari.

"L'ultima cosa che voglio fare è mandarla in carcere, ma sarò costretto a prenderlo in considerazione", ha detto Merchan. Il giudice questa volta si riferiva ad un'intervista del tycoon del 22 aprile al programma 'Just the News No Noise'. "Il giudice sta accelerando sul processo come un matto. Nessuno ha mai visto una cosa così. La giuria è stata scelta troppo in fretta e il 95% sono democratici", aveva attaccato Trump.

Il processo intanto è ricominciato con la testimonianza di Jeffrey McConney, ex manager di lunga data della Trump Organization, già coimputato con il tycoon nel processo per gli asset gonfiati e bandito a vita da qualsiasi incarico finanziario nella Grande Mela.

McConney ha dichiarato ai procuratori che era solito fornire all'ex presidentte rapporti settimanali sul flusso di contanti e che una volta Trump finse di licenziarlo per aver mal gestito le sue finanze.





