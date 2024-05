Paura a Oslo: un uomo all'attacco con due coltelli, un ferito

Un uomo armato di due coltelli ieri sera ha inseguito diverse persone nel centro di Oslo. Una persona è rimasta ferita al braccio e portata in ospedale, in condizioni non gravi. L'allarme è scattato alle 17.45, quando la polizia ha ricevuto molteplici telefonate ed è rapidamente intervenuta, arrestando l'uomo. Il tutto è avvenuto al centro della capitale norvegese, poco lontano dal Palazzo reale.

Un giovane testimone ha raccontato al quotidiano Vg che l'uomo ha gridato di avere due coltelli e ha iniziato a inseguire diverse persone, al che ha deciso di agire: "Ho iniziato a lanciare sassi contro di lui e l'ho inseguito verso il palazzo, perché so che lì c'è sempre molta polizia", ha raccontato il giovane. I motivi che hanno spinto l'uomo all'attacco restano ignoti, ma secondo le prime informazioni non sarebbero legati al terrorismo. L'



Riproduzione riservata © Copyright ANSA