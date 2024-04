Nobel Pace Malala ribadisce sostegno a Gaza e condanna Israele

La premio Nobel per la Pace Malala Yousafzai ha condannato Israele giovedì e ha ribadito il suo sostegno ai palestinesi a Gaza, dopo le reazioni negative nel suo natio Pakistan per il musical di Broadway che ha co-prodotto con l'ex segretario di Usa Hillary Clinton.

Yousafzai, premiata con il Nobel nel 2014, è stata duramente criticata in patria per aver collaborato con Clinton, ferma sostenitrice della guerra di Israele contro Hamas. Il musical, intitolato "Suffs", racconta la campagna delle donne americane per il diritto al voto nel XX secolo ed è in scena a New York dalla scorsa settimana.

"Voglio che non ci sia confusione sul mio sostegno al popolo di Gaza", ha scritto Yousafzai su X. "Non abbiamo bisogno di vedere altri cadaveri, scuole bombardate e bambini che muoiono di fame per capire che è urgente e necessario un cessate il fuoco". E ha aggiunto: "Ho condannato e continuerò a condannare il governo israeliano per le sue violazioni del diritto internazionale e i crimini di guerra".

"La collaborazione teatrale di Yusafzai con Hillary Clinton, che sostiene l'appoggio dell'America al genocidio dei palestinesi, è un colpo enorme alla sua credibilità come attivista per i diritti umani", ha scritto la popolare commentatrice pachistana Mehr Tarar su X. "Lo considero assolutamente tragico".

Il New York Times ha riferito che Malala ha indossato un distintivo rosso e nero alla prima di "Suffs" lo scorso giovedì, a significare il suo sostegno per un cessate il fuoco.



