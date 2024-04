Biden ha firmato gli aiuti a Ucraina e Israele e il bando per Tiktok

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha firmato il maxi pacchetto di aiuti per Ucraina, Israele e Taiwan e il bando di TikTok se non viene ceduta entro nove mesi. "La legge approvata dal Congresso renderà gli Stati Uniti e il mondo più sicuri", ha detto Biden. "Se i nostri alleati sono più forti, anche noi lo siamo", ha aggiunto, assicurando che i primi aiuti militari partiranno nelle prossime ore.

Il pacchetto di aiuti appena promulgato "aumenta significativamente l'assistenza umanitaria a Gaza" ma "Israele deve garantire che gli aiuti arrivino ai palestinesi senza ritardi", ha aggiunto il presidente americano.

"Gli Stati Uniti non si piegano a nessuno men che meno a Putin" ha dichiarato ancora Biden. "Gli Stati Uniti non permetto ai tiranni di vincere e non lasciano i loro alleati da soli".

Il Ceo di Tiktok, Shou Zi Chewn ha preannunciato ricorso: "State tranquilli: non andremo da nessuna parte... i fatti e la Costituzione sono dalla nostra parte e ci aspettiamo di vincere ancora", ha dichiarato in un video.

Il Pentagono, 'un miliardo di dollari di nuove armi all'Ucraina'

Il Pentagono ha annunciato, confermando le indiscrezioni di stampa, che il nuovo pacchetto di armi all'Ucraina vale un miliardo. Tra gli equipaggiamenti che saranno inviati alle forze di Kiev nei prossimi giorni sistemi di difesa aerea, proiettili di artiglieria, veicoli corazzati e armi anticarro.

