L'Onu chiede una inchiesta internazionale sulle fosse comuni a Gaza

L'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha chiesto un'indagine internazionale sulle fosse comuni scoperte nei due principali ospedali della Striscia di Gaza e si è detto "inorridito" dalla distruzione dell'ospedale Shifa di Gaza e del complesso medico Nasser di Khan Yunis. In un comunicato stampa, l'Alto Commissario per i diritti umani Volker Türk, ha sottolineato la necessità di "indagini indipendenti, efficaci e trasparenti" nel "clima prevalente di impunità".

Sono 283 i corpi rinvenuti presso l'ospedale Nasser

L'agenzia di protezione civile di Gaza ha dichiarato sabato scorso che i corpi di 50 palestinesi sono stati recuperati da una fossa comune presso l'ospedale Nasser a Khan Yunis, dopo i raid israeliani nella zona. Successivi aggiornamenti diffusi dalla stessa agenzia hanno portato a 283 il numero de corpi recuperati, a due settimane dal ritiro delle forze israeliane dall'area.

E l'Iran accusa Israele: "La terribile notizia del massacro e della sepoltura di massa di centinaia di persone nelle vicinanze dell'ospedale Nasser ha stupito il mondo intero", ha detto il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Nasser Kanani, sottolineando che "il regime israeliano e i suoi sostenitori sono responsabili di tali crimini".

