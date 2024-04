Morto l'ex reporter Terry Anderson, fu ostaggio in Libano per 6 anni

Ostaggio di militanti islamici per sei anni, l'ex capo dell'ufficio di Beirut dell'agenzia di stampa americana Associated Press (Ap), Terry Anderson, è morto all'età di 76 anni. Anderson è deceduto nella sua casa di Greenwood Lake nello stato di New York in seguito a complicazioni dopo un intervento chirurgico al cuore, ha riferito l'Ap citando sua figlia Sulome.

Era stato ostaggio della Jihad islamica in Libano dal 1985 al 1991. Ex marine, rapito dopo una partita di tennis, era diventato uno dei simboli dei rischi affrontati dai giornalisti e da altri cittadini occidentali in Libano. Dopo il suo rilascio scrisse il suo libro di memorie 'Den of lions' (La fossa dei leoni), un bestseller che racconta la sua prigionia. Anderson ha lavorato per l'Ap negli Stati Uniti, in Giappone e in Sudafrica prima di trasferirsi in Libano nel 1982 per coprire l'invasione israeliana. Rimase lì mentre il Paese precipitava nel caos.

