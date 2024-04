Due persone sono state uccise e altre 14 sono rimaste ferite ieri sera in una sparatoria durante una festa a Memphis, nello Stato del Tennessee: lo ha reso noto la polizia locale. Secondo le autorità, alla festa - nel parco di Orange Mound - c'erano 200-300 persone. Secondo informazioni preliminari, la festa non era stata autorizzata.

La polizia non ha effettuato ancora alcun arresto, ma ritiene che a sparare siano state due persone.



