Netanyahu, aumenteremo a breve la pressione su Hamas

"Nei prossimi giorni aumenteremo la pressione militare e politica su Hamas perché questo è l'unico modo per liberare i nostri ostaggi e ottenere la vittoria". Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu in un messaggio alla vigilia della Pasqua ebraica denunciando che "purtroppo, fino ad ora, tutte le proposte per il rilascio dei nostri rapiti sono state completamente respinte da Hamas". A questo proposito ha ricordato "che Blinken ha detto che l'unico ostacolo ad un accordo per la liberazione dei sequestrati è Hamas". "In questa notte del Seder pasquale i nostri rapiti prigionieri di Hamas sono davanti ai nostri occhi".

"La loro sofferenza e quella delle loro famiglie - ha aggiunto - ci spezza il cuore e non fa altro che rafforzare la nostra determinazione a restituirli. Non rinunciamo nemmeno per un attimo al sacro compito di riportarli a casa". Netanyahu ha quindi affermato che Israele "assesterà" ad Hamas "ulteriori e dolorosi colpi e ciò accadrà presto". Il premier ha quindi confermato che difenderà "ferocemente l'Idf, il nostro esercito e i nostri combattenti. Se qualcuno pensa di poter imporre sanzioni a un'unità dell'Idf, lo combatterò con tutte le mie forze".



Raid israeliano su Rafah, almeno 22 morti

Almeno 22 cittadini palestinesi, tra cui 18 minorenni, sono stati uccisi all'alba di oggi in una serie di attacchi aerei e di artiglieria israeliani contro diverse case nella città di Rafah, a sud della Striscia di Gaza: lo riporta l'agenzia di stampa palestinese Wafa.

Il raid israeliano ha preso di mira diverse case di Rafah. In un primo attacco sono morti un uomo, sua moglie e il loro bambino di tre anni, secondo il vicino ospedale kuwaitiano che ha ricevuto i corpi. La donna era incinta e i medici sono riusciti a salvare il bambino, ha precisato l'ospedale. In un secondo attacco sono morti 13 bambini e due donne, tutti della stessa famiglia, secondo le stesse fonti

